Pacotão WhatsApp: veja as novidades que chegam ao app nos próximos dias

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



01/07/2020 | 15:48



Com mais de 2 bilhões de usuários ao redor do mundo, o WhatsApp é o aplicativo mais utilizado do Brasil. Hoje, o Facebook (empresa que detém o app) divulgou algumas novidades que chegarão ao programinha de bate-papo em breve.

A seguir, você confere os principais destaques.



Figurinhas animadas

As figurinhas são, certamente, uma das maneiras favoritas pelas quais os usuários se comunicam. Bilhões delas são enviadas no WhatsApp todos os dias. Para tornar as trocas de mensagens ainda mais divertidas e expressivas, serão lançados pacotes de figurinhas animadas.

Código QR

Vai ficar ainda mais fácil adicionar um contato. Em breve, usuários poderão escanear o código QR do número do WhatsApp de qualquer pessoa para adicioná-la aos seus contatos.

Modo escuro

O recurso chegará para WhatsApp Web e Whatsapp para Computador. O famoso modo escuro já está presente para smartphones e migrará, também, para computadores de mesa.

Melhorias para chamadas de vídeo em grupo

Se você quiser focar em alguém durante uma chamada de vídeo em grupo, toque e segure no vídeo de um participante para visualizá-lo em tela cheia. Além disso, será adicionado ícone de vídeo a grupos com até 8 participantes. Com isso, o usuário pode iniciar uma chamada de vídeo com apenas um toque.

Status para KaiOS

Os usuários do sistema KaiOS poderão compartilhar atualizações de status que desaparecem após 24 horas.