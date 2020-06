30/06/2020 | 17:10



Eliana tranquilizou os seguidores nesta terça-feira, dia 29, ao avisar que segue sem os sintomas do coronavírus. No Instagram, a apresentadora do SBT publicou uma imagem com uma mensagem reflexiva sobre o momento que está passando.

Aprecie o lugar que você está na sua jornada, mesmo que não seja o lugar que gostaria. Cada momento tem um propósito. Vai ficar tudo bem!, diz a frase assinada por ela.

Na legenda, ela disse: Sigo assintomática! Vai ficar tudo bem!