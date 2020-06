Kanye West lança primeiro single de seu novo álbum - em parceria com Travis Scott

30/06/2020 | 15:10



Poucos dias após anunciar o nome de seu novo álbum, God?s Country, Kanye West lançou a primeira faixa que irá compor a coletânea: Wash Us In The Blood, em portugues Nos Lave com o Sangue, com a participação do rapper Travis Scott. O clipe foi postado no canal de Youtube do esposo de Kim Kardashian nesta terça-feira, dia 30, e em duas horas chegou a quase 500 mil visualizações.

O vídeo oficial conta com diversas imagens dos protestos do movimento negro nos Estados Unidos, além de registros que escancaram a violência policial contra os negros no país. Outras imagens são trechos de vídeo games, animações computadorizadas simulando cenários espaciais, e vídeos de apresentações e discursos de ícones da comunidade negra. Ainda não há previsão de quando serão lançados mais singles ou o próprio álbum.

A música contou com a produção do ícone do hip hop Dr. Dre, e será lançada em diversas versões como disco de vinil, CD, fita cassete e formato digital. A letra da canção traz críticas ao racismo e a violência contra os negros, além de também falar sobre a indústria da música e sobre a mídia:

Outra vida sendo tirada / Deixe, desligue / Execuções em trinta estados / Trinta estados ainda executam / ... / Eles não me querem como Kanye, eles não querem que o Kanye seja o Kanye /Eles querem um Kanye falso, eles estão tentando ver um [Kanye] calmo /? / Eles querem editar as entrevistas, eles querem fazê-las virarem interlúdios.