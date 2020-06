Grazi Massafera mostra detalhes da comemoração de seu aniversário e recebe homenagem de Mariana Goldfarb

29/06/2020 | 10:10



Como você viu, Grazi Massafera completou 38 anos de idade no último domingo, dia 28! A atriz ganhou uma bela homenagem do namorado, Caio Castro, e também recebeu declarações de diversos outros famosos. Mas quem surpreendeu ao desejar os parabéns à Grazi foi Mariana Goldfarb, atual esposa de Cauã Reymond. Nos Stories do Instagram, a modelo e apresentadora compartilhou uma foto da artista com Sofia, fruto do antigo relacionamento entre Massafera e Cauã, e escreveu Muita luz na legenda, acrescentando ainda um emoji de uma borboleta azul. O Stories foi compartilhado no perfil oficial de Grazi e muita gente elogiou a postura das duas.

Ainda nos Stories, Grazi mostrou os bastidores de sua comemoração. A decoração tinha balões nas cores rosa e azul e o bolo, que ganhou seu espaço ao centro da mesa de doces, tinha um estilo naked com detalhes de flores. Além disso, conseguimos ver alguns docinhos embalados em um papel com um formato bastante parecido ao de pétalas de flores. Como Grazi ama a natureza, está bem a cara dela, não acha?

Antonio Fagundes ainda recitou o poema Com licença poética, de Adélia Prado, em homenagem à amiga. Os dois trabalharam juntos na novela Bom Sucesso, interpretando Alberto e Paloma, respectivamente.