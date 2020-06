28/06/2020 | 18:10



Belo e Gracyanne Barbosa mostraram os detalhes de sua residência, no Rio de Janeiro, no programa de 28 de junho da Hora do Faro.

Durante uma dinâmica proposta pelo apresentador, o casal buscava na casa alguns objetos, algo parecido à Gincana do Gugu.

Pelas gravações, os espectadores conseguiram ver que a propriedade conta com uma sala enorme, com direito a piano de cauda, banheira de hidromassagem, aparelhos de ginástica espalhados pelos cômodos, inclusive no quarto, além de uma academia completa.

Eles realmente gostam de se exercitar, né?