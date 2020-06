28/06/2020 | 16:10



Mario Junior é um influenciador do TikTok que vem fazendo muito sucesso na última semana com vídeos nos quais finge estar conversando com uma garota imaginária, o que fez com que ele fosse notado até mesmo por Klara Castanho.

No Instagram, a atriz compartilhou um vídeo, postado originalmente no TikTok, no qual encena um diálogo presencial com Mario em uma sorveteria.

O trecho segue a proposta do tiktoker de fazer uma comédia romântica leve, que levou os seguidores de Klara aos risos nos comentários da publicação - incluindo Maisa Silva e Fernanda Concon. Na legenda, ela brincou:

Só não tive como acrescentar que também sou filha da Srta. Palmer, que já foi casada com o meu pai, Sr. Johnson.