Obituário - 27 de junho de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/06/2020 | 10:00



DIÁRIO DO GRANDE ABC



SÁBADO, 27 de junho de 2020

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 25 de junho

Alice Spada Palmeri, 96. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alzira da Silva Fortunato, 93. Natural de Itamonte (Minas Gerais). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iria Maria de Oliveira, 93. Natural de Tocos do Moji (Minas Gerais). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Angelina da Silva, 91. Natural de Silvianópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Emilio Dionizio dos Santos, 92. Natural de Curaçá (Bahia). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dinorah Galardi Mantelatto, 91. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Enory Prado Porto, 90. Natural de São Roque (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Pax, em Sorocaba (São Paulo).

Francisca Ferreira de Almeida, 85. Natural de Russas (Ceará). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Cunha, 78. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Arcangelo Fabri, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Liotti Ceschini, 77. Natural de Mineiros do Tietê (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ambrósio Beneti, 75. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Possidonio Alvino Ferreira, 75. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanilde Silva Leal Costa, 74. Natural de Medina (Minas Gerais). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Gerson Ranzatti Mendes, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Operador de computador. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Alberto Bezerra, 54. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Autônomo. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eliel Lima Dias, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Técnico em eletrônica. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gisele Aparecida Santos de Souza, 37. Natural de Santo André. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José Carlos Balestre, 75. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Osvaldo Gelli, 68. Natural de Andradina (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

José Vicente Filho, 85. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 25, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 24 de junho

Ephigenia Anthero Rodrigues, 100. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Cemitério Municipal.

Josefa Batista da Silva, 85. Natural de Ico (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Francisco Anastácio da Silva, 85. Natural de Catas Altas Noruega (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Dulce de Macedo, 74. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 24, em Mauá. Vale da Paz.

João Batista da Silva, 73. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Sirley Maria Tiago da Silva, 70. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Vale da Paz.

Xisto Suehito Mitsunaga, 66. Natural de Mauá. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Ana Lúcia da Silva, 51. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Vale da Paz.



Diadema, quinta-feira, dia 25 de junho

Geralda Tereza Delfina, 83. Natural de Diogo Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no Jardim das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 23 de junho

Doroti de Campos Lima, 70. Natural de Orlândia (São Paulo). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 24 de junho

Maria Rocha de Oliveira, 83. Natural de Cedros de São João (Sergipe). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Alferinda Souza Damaceno, 80. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Valdemiro Gonçalves da Silva, 77. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria de Lourdes da Silva Nunes, 74. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Thiago Fernando Rocha, 35. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Pastor da Igreja Assembleia de Deus. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 25 de junho

Osvaldo dos Santos Barbosa, 94. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ana Maria de Souza, 85. Natural de Canarana (Bahia). Residia no Jardim Itapark Novo, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Neuza Cruz do Nascimento, 75. Natural de Natal (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Cleonice Correia Salandin, 73. Natural de Mauá. Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Jurandir de Souza Gois, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Estância Alto da Serra, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.