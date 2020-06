Larissa Manoela relembra acidente andando a cavalo em 2015: Renasci

27/06/2020 | 15:11



Larissa Manoela relembrou o acidente que sofreu exatamente cinco anos atrás, em 2015. Na última sexta-feira, dia 26, ela postou cliques no Instagram em que aparece em um hospital e agradeceu por estar viva:

O ano era 2015. Dia 26 de junho. Eu caí do cavalo e renasci. Deus me livrou. Ele está comigo em todos os momentos. Hoje, completa cinco anos do meu acidente. Agradeço todos os dias pela minha vida, pela minha saúde e pela oportunidade de viver dia após dia, eu valorizo muito isso.

A atriz contou também que ficou apenas com uma cicatriz após o acidente:

Perto do que poderia ter sido, eu fiquei apenas com a minha carequinha, vulgo cicatriz no meio da cabeça. Me lembro que receber as mensagens e o carinho de vocês naquele momento foi muito importante.

E acrescentou:

Estava com meus pais e com essas duas queridas que levo para minha vida. Em todos os momentos, hein? Hoje, sigo recebendo esse mesmo carinho e as mensagens que me motivam a cada dia. Celebramos os cinco anos da minha nova vida pós-ocorrido. VIVA.