Parque Oriental é inaugurado virtualmente em Ribeirão Pires

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



26/06/2020 | 08:33



Clima de paz e espaço para renovar as energias. É às margens da Represa Billings e ilustrado pelos tons de verde da Mata Atlântica que fica o Parque Oriental, inaugurado ontem pela Prefeitura de Ribeirão Pires, em evento realizado virtualmente, por causa da pandemia da Covid-19.

A ação contou com a presença do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Flávia Dotto, do secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz, e da deputada estadual Carla Morando (PSDB).

O novo espaço, que soma 60 mil metros quadrados, foi construído onde funcionava o Parque Municipal Milton Marinho de Moraes e teve investimentos de cerca de R$ 4,2 milhões do governo do Estado. O município destinou também cerca de R$ 500 mil para completar o projeto.

Entre as atrações do espaços estão o jardim zen, jardim japonês, a casa do origami e bosques das cerejeiras e ipês-amarelos, por exemplo. O parque presta homenagem a Sadako Sasaki, menina que aos 2 anos sofreu o impacto do ataque da bomba de Hiroshima,em 1945, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Há ainda um píer flutuante para embarque do público ao Templo Luz do Oriente (espaço particular).

“Entendemos que poderíamos fazer um parque com características orientais, reunindo cultura, arte e fazer com que as pessoas de Ribeirão Pires se apropriem deste espaço como um local turístico, como uma marca da cidade e do Grande ABC”, explicou o prefeito.

A Prefeitura espera que o turismo aumente no município com o novo parque, inclusive com visitantes de fora da região. “A hora que passar a quarentena, que as pessoas puderem sair de casa, elas vão procurar justamente isso, um ambiente de paz, de coisas positivas para sua vida e até desenvolver mais esses laços de amizade e fraternidade”, ressalta Kiko.

Para Lummertz, o parque “é exemplo de como a aplicação de recursos com responsabilidade, com coerência e criatividade, pode fazer muito pelo desenvolvimento econômico de uma comunidade. Toda a economia ganha com o turismo”, afirmou.

Após o período de combate ao coronavírus, com a reabertura de atrativos turísticos e culturais, o espaço estará aberto de terça-feira a domingo, das 6h às 18h. A visitação será gratuita.