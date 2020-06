Indicação de Bassi para vice de Auricchio ganha apoio de associação e docentes da USCS

Raphael Rocha

26/06/2020



O presidente da Aimes-SP (Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior de São Paulo), professor e mestre Eduardo Augusto Vella Gonçalves, e grupo de professores, funcionários e integrantes da comunidade acadêmica da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) externaram ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) pedido para que o tucano escolha o ex-reitor da USCS Marcos Bassi (PSDB) como vice em sua chapa de candidatura à reeleição.

Bassi renunciou no início do mês à função de comando na USCS, dentro do prazo legal de desincompatibilização, com objetivo de entrar na disputa pela vice de Auricchio – o posto é atualmente de Beto Vidoski (PSDB), mas há outros nomes cogitados, como o vereador Marcel Munhoz (Cidadania) e o presidente do Podemos na cidade, Luiz Cicaroni. Ontem, Auricchio oficializou Leandro Campi Prearo como reitor da instituição de ensino.

Vella Gonçalves, que é diretor executivo da Fema (Fundação Educacional do Município de Assis), no Interior, discorreu que Bassi foi, por cinco anos, presidente da Aimes-SP, “tendo sido um dos grandes responsáveis pelo reconhecimento e pelo crescimento das nossas instituições municipais por sua determinação, coragem, arrojo e competência”. E que, por isso, apoia Bassi para ser vice.

Professores e funcionários da USCS recorreram à carta aberta para defender Bassi como número dois na chapa de Auricchio. Segundo trecho do documento, o tucano possui capacidade de gestão na área, “em especial na área da educação”. A carta lista obras e feitos de Bassi à frente da USCS como credenciais para que ele seja alçado ao posto. Ao todo, 170 pessoas já assinaram o papel e o processo de coleta de apoiamentos prossegue.

“Vejo com bastante alegria e responsabilidade essa mobilização em torno do meu nome. Entendo que é um processo (a escolha do vice) e essa mobilização traz robustez ao meu nome”, sintetizou Bassi.

Auricchio tem dito que vai definir o nome de seu companheiro de chapa às vésperas da convenção. O prazo para homologação das candidaturas termina dia 5 de agosto.