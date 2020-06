Ticiane Pinheiro corta o cabelo de Rafaella Justus e filha diz: Cortou muito!

25/06/2020 | 17:10



Ticiane Pinheiro vive compartilhando momentos com as filhas. Na última quarta-feira, dia 24, a apresentadora decidiu encarar o papel de cabeleireira e cortou o cabelo da filha Rafella Justus! Em seus Stories do Instagram, Ticiane anunciou:

- Eu vou cortar a franja da Rafinha, que está gigante, e o cabelo, né?

- O cabelo só se eu deixar, né? - rebateu a menina de dez anos de idade.

Depois, Ticiane aparece cortando a franja de Rafa, que contou para os seguidores:

- Agora a minha mãe vai cortar a minha franja. Não corta muito, tá?

Depois de cortar a franja e o cabelo da filha, Ticiane mostrou a reação da filha ao ver o resultado do corte:

- Ah não, mãe! Gente a minha mãe cortou, ela cortou assim, e vai ser esse o tamanho. Depois a gente vai secar para ver o resultado. Foi assim que ficou. Achei que ficou meio curta, mas tudo bem.

Mas, na hora de cortar o cabelo em si, Rafa ficou um pouco chocada:

- Jesus amado, cortou muito!

Mas logo passou:

- Ai, gente, gostei.