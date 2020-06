Obituário - 23 de junho de 2020

Ademir Medici

23/06/2020 | 12:05



Terça-feira, 23 de junho de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 19 de junho

Tereza Augusta de Souza, 76. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Marli Maria de Jesus Casimiro, 62. Natural de Guaratinguetá (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 21 de junho

Antonio De Marchi, 88. Natural de Socorro (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Moacyr João Guidetti, 81. Natural de Getulina (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mafalda Martino Sapata, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 21, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson de Souza, 71. Natural de Suzano (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Metalúrgico. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sonia Aparecida Bottura, 64. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Cozinheira. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Everaldo Manoel da Silva, 62. Natural de Jupi (Pernambuco). Residia na Vila Pires, em Santo André. Frentista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evanilda Lopes de Carvalho Lima, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Auxiliar de escritório. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Carlos Sposito Garcia Filho, 47. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Vidraceiro. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Meire Ellen Tobias, 35. Natural de Mauá. Residia no Sitio dos Vianas, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arizon Brito de Jesus, 26. Natural de Bom Jesus do Tocantins (Pará). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 22 de junho

Antonio Jacinto Faustino, 87. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Silvia Plibersec, 79. Natural da Iugoslávia. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Caetano dos Santos, 75. Natural de Jupi (Pernambuco). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Anibal, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Memorial Planalto, em São Bernardo.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 19 de junho

Eulália Sanches Campo, 85. Natural de Quatá (São Paulo). Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Erimar de Melo Rodrigues, 84. Natural do Estado de Pernambuco. Residia em São Paulo, Capital. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Manoel Henrique das Neves, 84. Natural de Barreiros (Pernambuco). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Waldir Oliveira Conceição, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Leão de Ouro, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Pedro Jacinto da Silva, 73. Natural de Uraí (Paraná). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

João Bosco Braga, 72. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Maria Raimunda de Sousa, 67. Natural de Lagarto (Sergipe). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 20 de junho

Orlando Firmino, 90. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Jardim Pinheiro, em São Bernardo. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Célio Pinto de Souza, 83. Natural de Capetinga (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

João dos Santos, 80. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Dalvina da Silva Pimentel, 76. Natural de União (Piauí). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Elson Feliciano, 73. Natural de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Maria da Paz Pereira, 72. Natural de Dom Silvério (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, segunda-feira, dia 22 de junho

Edileusa Maria de Oliveira Silva, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Renato, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Vicente de Souza, 88. Natural de Corinto (Minas Gerais). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

Olivino Alexandre Ferreira, 86. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rosana de Souza Sganzerla, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Suely Gonçalves Dias, 59. Natural de Campos do Jordão (São Paulo). Residia na Vila Guilhermina, Capital. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



DIADEMA

Diadema, sexta-feira, dia 19 de junho

Regina Del Rey de Lima, 62. Natural de São Bernardo. Residia em Diadema. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.



Diadema, sábado, dia 20 de junho

João Ventura Olintras, 85. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.

Luiza Maria dos Santos, 73. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Cemitério São Luiz, em São Paulo, Capital.

Sidney Peres de Oliveira, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Maria, bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Crematório Vila Alpina.

Nelson Faquineti, 55. Natural de São Jorge do Ivaí (Paraná). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 20. Jardim da Colina.



Diadema, domingo, dia 21 de junho

Maria Adelaide de Jesus Alves, 89. Natural de Portugal. Residia no Jardim Santa Elizabeth, em Diadema. Dia 21. Jardim da Colina.

Geraldo Felipe, 72. Natural de Pindamonhangaba (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 22 de junho

Adelaide Maria de Lima, 68. Natural de São Pedro do Piauí. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 22. Cemitério Povoado de Santo Antonio (Piauí).

Paulo Silva e Souza, 59. Natural de São Paulo (Capital). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 20 de junho

Jucemar Mendes Garcia, 75. Natural de Córrego Novo (Minas Gerais). Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Nadir Moura Leite, 67. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Waldemir de Andrade, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Chácara São Brás, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Cícero Amâncio de Araujo, 59. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

William Almeida dos Santos, 27. Natural de Mauá. Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 21 de junho

José Alexandre de Sousa, 68. Natural de Itapipoca (Ceará). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Antonia Luiz Pereira Ribeiro, 64. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

José Carlos Rodrigues, 62. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Élida, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Marcelo de Lima Miranda, 49. Natural de Pindobaçu (BA). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Ajudante geral. Dia 21, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Gilson Medeiros de Souza, 48. Natural de Monjolo (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 22 de junho

Gilmar Rodrigues de Oliveira, 45. Natural de Itararé (São Paulo). Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Manoel Francisco Pereira, 87. Natural de Carmo da Cachoeira (Minas Gerais). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Makoto Kobayashi, 77. Natural do Japão. Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Mauá. Cemitério São José.

Hosana Olímpia da Silva Tomar, 77. Natural de Angeli (Pernambuco). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério São José.