Um apelo à Brasilit

Ao completar meio século de fundação, em 1987, a Brasilit editou uma revista especial falando sobre os seus mais antigos colaboradores.

A revista, denominada Conexão (número de março de 1987) realizava campanha junto aos colaboradores para o levantamento de objetos, fotos ou depoimentos acerca da história da Brasilit.

A ideia era utilizar o material em exposições comemorativas. As duas unidades da empresa no Grande ABC operavam normalmente.

Trinta e três anos depois, a Brasilit São Caetano e Santo André volta à tona aqui em Memória, graças às informações levantadas pelo engenheiro Aldo Gomes da Costa Filho. E surge a ideia: executivos atuais da Brasilit, o que se fez daquele material buscado em 1987? Temos certeza que o Museu de Santo André e a Fundação Pró-Memória de São Caetano receberiam com muito gosto uma cópia, ao menos, de toda aquela história.

TRÊS DEPOIMENTOS

Naquela época, Memória ouviu e fotografou antigos colaboradores da Brasilit, com três destaques:

“A Brasilit tinha refeitório, assistência médica e foi a primeira empresa a dar cesta de Natal aos funcionários” (Élvio Tonarelli, que trabalhou na Brasilit entre 1941 a 1975).

“A firma pagava bem e dava boas condições de trabalho. Isso segurava o pessoal. Quem era bom fazia carreira” (João Montagner, 32 anos de Brasilit, de 1943 a 1975).

“Com os recursos da época, era quase um trabalho artesanal. Depois a Brasilit foi se equipando, melhorando, investindo na automação” (José Ramos Quezada, admitido em 1948 e que em 1984, quando foi entrevistado, ocupava o cargo de chefe de compras nacionais da Brasilit).

Diário há meio século

Terça-feira, 23 de junho de 1970; ano 12; edição 1266

Manchete – Em Ribeirão Pires, povo luta com a polícia no dia da vitória do Brasil, tricampeão no México. Celebração se transforma em batalha, com a depredação da delegacia de polícia local.

Diadema – Inaugurada a agência do Banco do Brasil da cidade, à Avenida Antonio Piranga, 287. Primeiro gerente: Carlos Alberto Norato Baddini.

Em 23 de junho de...

1960 – Aos 70 anos, falece, em Santo André, Frederico De Marco. Cientista. Investigava os mistérios da natureza.

Realizou inúmeras tentativas de provocar chuva artificial. Sepultado no Cemitério do Araçá, em São Paulo.

CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) inaugura o serviço telefônico de Piraporinha, em Diadema.

Hoje

- Dia do Atleta Olímpico

- Dia Internacional das Aldeias SOS

- Solene vigília de São João Batista

Santos do dia

- Edeltrudes. Rainha e virgem do século VII

- José Cafasso. Italiano de Castelnuovo

- Agripina. Virgem e mártir. Muito venerada na Sicília

Município paulista

- Hoje é o aniversário de Jacupiranga. Elevado a município em 1927, quando se separa de Iguape, no Vale do Ribeira.

Etianos (Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo)

RICARDO LACHAC

Eletrônica – Turma de 1984

Sou um cara de sorte: não sabia o que fazer no (antigo) colegial, fui no vácuo de amigos e fiz cursinho na Profitec, em Santo André. Entrei na ETI e fiz amigos com apelidos inesquecíveis (Chico, Pelé, HP, Morcego, Danone, F7, Taito) e outros impublicáveis.

Cansei de andar de ônibus – morava na Vila Prudente, em São Paulo, e demorava horas para chegar. Campão, quadras, rampa, blocos, refeitório, relatórios na biblioteca usando papel quadriculado.

Graças à forte base da ETI, entrei na Poli (USP), onde me formei em 1990. Fiz estágio no grupo Itaú e comecei carreira na IBM como analista de sistemas. Fiz MBA na FGV e trabalhei em empresas como Porto Seguro, Unibanco, Unimed.

Atuei como CEO e COO nos últimos 17 anos e, em 2019, fui transferido para Atlanta (Estados Unidos) com a família pela LexisNexis, trabalhando com big data, analytics e AI, responsável pela América Latina.

Quase 40 anos depois, continuo um cara de sorte: mantenho amigos etianos, tenho uma família linda e apareci no jornal.