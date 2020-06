Príncipe William completa 38 anos de idade e aparece em fotos inéditas com os filhos

21/06/2020 | 10:10



Comemoração em dose dupla neste domingo, dia 21, na família real britânica! É que hoje é celebrado o aniversário do príncipe William, que completa 38 anos de idade, e por coincidência, é também celebrado no Reino Unido o Dia dos Pais. Para comemorar, o Palácio de Kensington divulgou novas fotos do duque de Cambridge com os três filhos, George, Charlotte e Louis. Os cliques foram feitos por Kate Middleton, matriarca da família.

O duque e a duquesa de Cambridge estão muito satisfeitos em compartilhar uma nova fotografia do duque com o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis em adiantamento ao aniversário do duque amanhã, diz a legenda da publicação, compartilhada no sábado, dia 20.

Na caixa de comentários da publicação, diversos seguidores e fãs da família real britânica chamaram a atenção pelo fato de Louis estar cada vez mais parecido com o irmão mais velho, George. Além disso, os internautas também ficaram surpresos com o tamanho das crianças, comentando que o tempo está passando rápido mesmo.

O Instagram oficial da Rainha Elizabeth II também compartilhou uma foto em homenagem a William. No clique, o neto da monarca e herdeiro ao trono real aparece ao lado dela em um dos compromissos reais.

Já o pai de William, o príncipe Charles celebrou não apenas o aniversário do filho, como também o Dia dos Pais, e compartilhou fotos antigas, em que aparece ainda na infância com os pais e a irmã, a princesa Anne. Em outra foto, Charles está ao lado de William e Harry em foto tirada em 2004.