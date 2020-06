Pretinho inicia busca por unidade

Raphael Rocha

20/06/2020 | 00:03



Escolhido como candidato governista à Prefeitura de Diadema neste ano, o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), iniciou as conversas para aparar as arestas do processo de definição do prefeiturável. Conhecido por gostar de conversar com a classe política, Pretinho tem tentado demover candidaturas ao Paço que, no passado, estiveram ao lado do prefeito Lauro Michels (PV), bem como evitar o êxodo de aliados. Também aproveitará a boa relação com o clã liderado por Milton Leite (DEM), da Capital, para buscar recursos e apoios à sua empreitada. Por fim, a missão é convencer o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) a mergulhar de corpo e alma em sua campanha, a despeito de Lauro Michels ser um dos mais ferrenhos críticos ao governador João Doria (PSDB).

Sem suplente

A Câmara de Rio Grande da Serra aprovou emenda à Lei Orgânica do Município para impedir o impasse que foi registrado neste ano sobre a presidência do Legislativo. Suplente de vereador, mas exercendo o cargo, Claudinho Monteiro (PTC) havia sido eleito para comandar a casa. Mas teve de sair da vaga porque o titular da cadeira, Israel Mendonça (PDT), voltou ao Parlamento em busca de sua reeleição. A Câmara ficou sem comando definitivo e foi obrigada, às pressas, a fazer uma eleição suplementar, vencida por Ebio Viana, o Bibinho (Cidadania). Com a emenda, suplente de vereador fica proibido de concorrer ao posto máximo do Legislativo.

Pré-candidatos

Alguns pré-candidatos a vereador de São Bernardo foram desligados nesta semana da administração do prefeito Orlando Morando (PSDB) para concorrer no pleito, casos de Júnior Moreira (PSDB), Luis Sakamoto (PSDB) e Mauricio Cardozo (PSDB) – o último buscará herdar o espólio eleitoral de Ramon Ramos (PDT), morto em acidente de carro no ano passado.

Covid-19

Diagnosticado com Covid-19, o vereador Gordo da Adega (Republicanos), de São Bernardo, relatou à coluna como a doença tem lhe afetado. Ele comentou sentir falta de ar e perda do paladar e olfato. Mas o que mais tem lhe tirado o sono é não poder andar pela Vila São Pedro, seu reduto eleitoral. O parlamentar precisará ficar em casa, de quarentena, por 14 dias.

Luto

Morreu ontem, vítima de Covid-19, Regina Del Rey de Lima, militante do PSB e figura muito conhecida e querida no meio político de Diadema. Ela tinha 62 anos e trabalhava no gabinete do vereador Marcos Michels (PSB) havia um ano e meio. Regina ficou marcada por trabalhar no gabinete do ex-presidente da casa Laércio Soares, hoje secretário de Desenvolvimento da Prefeitura. Deixa o marido, Jurandir, quatro filhos, sete netos e uma bisneta.

Faixas – 1

O juiz eleitoral Paulo Antonio Canali Campanella, da 365ª Zona Eleitoral de Mauá, julgou improcedente ação movida pelo partido Patriota contra o pré-candidato João Veríssimo (PSD), sob alegação de abuso de poder econômico e eleitoral, além de propaganda antecipada, pelo fato de o pessedista ter espalhado faixas em homenagem ao Dia das Mães, ao lado de pré-postulantes à Câmara. Em caráter liminar, a Justiça havia mandado retirar as propagandas do município.

Faixas – 2

No entendimento do juiz, as faixas não se configuram como propaganda eleitoral. “O outdoor não enuncia pedido explícito de votos nem sequer faz qualquer referência à candidatura, ao partido político, ao número de urna, ao cargo eletivo ao pleito ou às melhorias que se pretende realizar”, considerou o magistrado. O Patriota é presidido em Mauá pelo secretário de Governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB), Paulo Sérgio Pereira.