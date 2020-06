Naldo Benny relembra encontro com Chris Brown, comediante duvida e ele dispara: Tenho provas de tudo que eu falei

18/06/2020 | 17:10



Na última quarta-feira, dia 17, Naldo Benny relembrou um encontro que teve com Chris Brown em um vídeo publicado em seu canal no YouTube. Em seu relato, Naldo diz que foi reconhecido pelo cantor norte-americano em uma festa e que Chris até o chamou de família. A história aconteceu em 2012 e é contada pelo artista brasileiro há anos, mas foi especialmente resgatada por usuários do Twitter na última noite. Aparentemente, algumas pessoas não acreditaram na narrativa de Naldo e fizeram algumas brincadeiras com a situação, como você pode conferir pelos comentários abaixo:

Gente, eu só queria deixar claro que essa amizade que o Naldo inventou com o Chris Brown é a melhor da quarentena.

E o brasileiro que resolveu ressuscitar a história do Naldo com Chris Brown? E o pior é que a história é verdade, Rihanna me confirmou esses dias.

Se tem uma parada que dou muita risada é do vídeo do Naldo contando como o Chris Brown é fã dele.

O comediante Yuri Marçal entrou na onda dos comentários da internet e fez um vídeo reagindo à história de Naldo em suas redes sociais. No react, o humorista diz acreditar que o cantor está mentindo sobre o seu encontro com Chris.

Naldo, então, se irritou com os comentários da web e também com o vídeo de Marçal. Confira, abaixo, um trecho de um comentário do artista, feito no Instagram:

Qual é, comédia? Admiro você! Preto como eu, sabendo das dificuldades, dos preconceitos que a gente enfrenta para chegar no topo, está aí, rindo e debochando, tentando se promover em cima da conquista do outro! Eu tenho provas de tudo que eu falei no vídeo, eu não daria essa mancada, se é o que você acredita e está tentando influenciar outros! Eu não construí meu patrimônio em cima de mentiras, tudo o que eu conquistei foi honestamente, com esforço e mérito do meu trabalho. O meu sucesso, não foi e nem é às custas de deboche e vacilação como você está fazendo! Eu não tenho necessidade nenhuma de fazer um vídeo contando mentiras, eu abri mão de momentos da minha vida para estudar, me dediquei, me esforcei ao máximo para conquistar meu espaço (sem debochar do sonho de ninguém)... Você deveria ter feito um vídeo me dando os parabéns! Pois eu cheguei ao lado de um dos artista mais f***s do mundo. Eu acredito que você também tem sonhos, e se a maneira que você encontrou de realiza-los é essa... Te desejo sorte na sua caminhada!

