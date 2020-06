Obituário - 18 de junho de 2020

Ademir Medici



18/06/2020 | 10:18



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 16 de junho

José Francisco dos Anjos, 94. Natural de Nossa Senhora das Dores (Sergipe). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 16. Memorial Phoenix.

Maria Aparecida dos Santos, 96. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Maria José Cardozo de Souza, 89. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Carmélia de Souza, 87. Natural de Pedralva (Minas Gerais. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 16. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Adalgisa Mota Silva, 85. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 16, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Santa Nascimento Gilioli, 85. Natural de Paripiranga (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Professora. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santa Aires Teixeira, 78. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Terezinha de Marchi, 75. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Quitéria Maria Rosado da Silva, 72. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Vanilda do Nascimento, 71. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

José Carlos Amadeu, 70. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Áurea Alves Araújo, 62. Natural de Caldeirão Grande (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Levi Borges, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, Curuçá. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Miranda de Castro Portugal, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Empresário. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sônia de Cássia da Silva Guimarães, 50. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 14 de junho

Maria Baptista da Silva, 95. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Therezinha de Zordo, 89. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (Capital).

Maria do Socorro Faria, 66. Natural de João Pessoa (Paraíba). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 15 de junho

José Veríssimo da Fonseca, 94. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Orozina Souza dos Santos, 92. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Jesuína de Oliveira Rocha, 86. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no bairro Capelinha, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Maria Bezerra da Silva, 86. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Phoenix, em Santo André.

Tikara Oishi, 79. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

José Ribeiro de Sousa, 79. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Jorge Blanco, 78. Natural de São Paulo (Capital). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Ieda Maria Caliope Iazzeti, 78. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia em Diadema. Dia 15. Jardim da Colina.

Amélia Sakata, 78. Natural de Paraguaçu Paulista (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Pedro Joaquim Batista, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Maria Rosa dos Santos, 74. Natural de Novo Horizonte (Bahia). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Manoel Neres, 70. Natural de Ichu (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Antonio Olímpio Ribeiro, 67. Natural de Braúnas (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Murilo Gomes, 63. Natural de Heliodora (Minas Gerais). Residia em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

José Antonio da Silva, 63. Natural de Lajedo (PE). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Eliane Agostinha Oliveira, 61. Natural de Estância (Sergipe). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Eliene Pereira Cruz, 60. Natural de Itarantim (Bahia). Residia em São Paulo, Capital. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Nova Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

Maria Aparecida Costa, 60. Natural de Soledade (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Nara Campos de Souza, 25. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Estudante. Dia 15, em Santo Andre. Jardim da Colina.



São Bernardo, terça-feira, dia 16

Francisco Martinez Zambianco, 84. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (Capital).



SÃO CAETANO

Jamile Simão Zaccaro, 97. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Memorial Phoenix.

Dorival Domingues Scali, 83. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jandira Pulini Pardini, 81. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, domingo, dia 14 de junho

Duarte Milcar, 81. Natural de Cambé (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Vivaldo Souza Barbosa, 69. Natural de Ibipeba (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

José Tadeu de Sousa, 58. Natural de Coluna (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Cemitério Municipal.

Jadson Felipe Pereira da Costa, 28. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Vivian Duarte de Oliveira, 20. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 15 de junho

Valdenice Araujo de Lima, 78. Natural de Pombal (Paraíba). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 15. Jardim da Colina.

José Braz, 67. Natural de Carrapateira (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Maria de Lima Amorim, 67. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Jailton de Jesus Santos, 56. Natural de Ibicuí (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Gecimar Rodrigues de Mesquita Ferreira, 49. Natural de Bom Jardim (Maranhão). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Enilda Marques da Silva, 49. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Eduardo Aleixo de Melo, 44. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, domingo, dia 14 de junho

Davi José Luiz, 74. Natural de Garça (São Paulo). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 14, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Mauá, terça-feira, dia 16 de junho

Izilda Demitte Pinto, 60. Natural de São Jorge (Paraná). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Luiza Mota Peres, 54. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.