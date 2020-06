Com dois prefeituráveis, Psol de S.Caetano segue sem data para prévias

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



18/06/2020 | 00:01



O Psol de São Caetano tem dois nomes inscritos na corrida de pré-candidatos a prefeito, mas ainda não há definição de data para realização das prévias internas. O ex-vereador Horácio Neto, postulante ao cargo em três ocasiões, e o militante Daniel Lima estão no páreo. Diante da pandemia da Covid-19, a executiva municipal da sigla aguarda resolução das direções nacional e estadual para decidir o calendário e o modelo de disputa.



São Caetano é a única cidade do Grande ABC a integrar essa lista de indefinições do Psol. O processo de prévias era para ocorrer em abril, no entanto, foi cancelado em decorrência da pandemia. Situação parecida se dá na Capital, envolvendo o ex-presidenciável Guilherme Boulos e a deputada federal Sâmia Bomfim. A expectativa é que, devido ao prazo apertado, a manifestação da cúpula aconteça em até 30 dias, já próximo ao período de convenções partidárias.



“Haverá deliberação que vai servir a todos os diretórios, pois em razão da pandemia não houve possibilidade de fazer as prévias. A forma (da disputa) irá passar por essa decisão, que avalio que sairá em breve, possivelmente até o fim deste mês. O modelo está em aberto, porque pode ocorrer de várias hipóteses”, pontuou Horácio, 63 anos, prefeiturável em 1982, 1988 (ambas pelo PT) e a última em 2008 – essa pelo Psol. “Estou animado, com vontade e à disposição. Tenho boa projeção, apoio e tive bom desempenho na última majoritária. Isso credencia.” Em 2016, na briga por vaga a vereador, ele obteve 793 votos.



Na ocasião, o Psol não lançou candidatura própria pela primeira vez, indicando vice na chapa da Rede. Daniel Lima, 40 anos, considera que a defesa de tese, ou discussão interna da pré-candidatura, possa ocorrer por meio de videoconferência, entretanto, a votação deveria acontecer em local físico, respeitando as normas de saúde. “Só existem dois nomes. Represento ala ligada a movimentos sociais. Psol possui histórico de democracia interna, é o perfil da militância querer debate”, disse, ao avaliar que o PT recebeu críticas ao fazer prévia com delegados, que decidiram por Jilmar Tatto em São Paulo. “Isso gera fragilidade. Fazer por cúpula seria grande erro.”