Piscina do Dell’Antonia entra em fase final de obra

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/06/2020 | 00:01



Patrimônio do esporte de Santo André, por onde passaram dezenas de grandes competidores, a piscina olímpica do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia entrou na fase final das obras de modernização. A expectativa é que o equipamento seja entregue para a população até o fim de julho, após concluídas as reformas nas partes elétrica, hidráulica, na cobertura, no revestimento, na reforma dos vestiários, na pintura geral e na iluminação.



“Mais um símbolo da nossa cidade que estamos resgatando. Este complexo esportivo, que tem uma simbologia muito especial para a cidade, está em fase final de obras e traz várias novidades, com um sistema muito mais sustentável. A nossa piscina olímpica aquecida estará de volta em breve para a nossa gente”, celebrou o prefeito Paulo Serra (PSDB), que participou de vistoria no local para acompanhar como estão as obras.



Segundo informações da Prefeitura, o investimento para as intervenções na piscina olímpica do Dell’Antonia é de aproximadamente R$ 1,3 milhão. A verba é proveniente da Caixa por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). O equipamento terá a partir de agora aquecimento a gás automatizado – com complementação solar –, tratamento de água em ozônio e sistema de filtragem sustentável – o qual economiza aproximadamente 70 mil litros de água por semana e de 30% a 40% de produtos químicos para tratamento.



Para quem passou a maior parte da vida nas águas daquela piscina, estar próximo de reencontrar o local completamente modernizado é como que um sonho se tornando realidade. Ex-atleta dos tempos de Pirelli e atual coordenadora de natação competitiva da cidade, Juliana Lima de Almeida Mayer não escondeu a alegria com a possibilidade de muito em breve poder desfrutar novamente do equipamento esportivo.



“Esta é a maior expectativa dos últimos tempos, pois não será apenas uma reforma simples e retornamos a utilizar. Será uma nova estrutura, foi tudo modernizado, desde acabamentos até maquinários, seguindo padrões oficiais. Isso agregará demais na qualidade dos treinos. Com estas mudanças também conseguiremos trazer grandes campeonatos para a cidade, o que, além do prestígio, também movimentará de forma muito positiva a economia da cidade”, explicou a gestora.



Além disso, essa reforma aumentará a capacidade de oferta de vagas para aulas de hidroginástica, hidroterapia e natação, além de comportar o dobro de competidores da equipe que representa a cidade, passando de 150 para 300. “A piscina voltará a ser um patrimônio merecido da cidade. Não será espaço apenas para os treinamentos, ofertará cerca de 3.000 vagas para os munícipes. Isso, além de proporcionar saúde aos moradores, permitirá a formação de muitos novos atletas. Enfim, a entrega desta piscina olímpica pode modificar muito positivamente a vida de milhares de andreenses, vai muito além de progresso da equipe competitiva. Na verdade é um sonho prestes a se tornar realidade”, concluiu Juliana.