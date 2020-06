Lembranças do avô que a gripe levou

Ademir Medici

TAIFEIRO E SAPATEIRO



Depoimento: Cezar Lívio



Meu avô foi taifeiro (taifeiro é graduação militar antiga). Trabalhou na Marinha. O taifeiro cozinhava e/ou servia refeições no navio. Ao deixar a Marinha, virou sapateiro. Casou-se com a minha avó, Antonia Brungnolo, Dona Anita, italiana que veio jovem para o Brasil. Viveram em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro

Tiveram três filhos. Quando minha avó estava grávida do quarto filho, meu avô faleceu, atacado pela gripe espanhola.

Dona Anita contava o drama da pandemia da gripe espanhola em 1918, 1919, no Rio de Janeiro. Ela testemunhou carroções passando nas casas em busca de cadáveres. Às vezes a localização era pelo mau cheiro que exalava das casas fechadas. Ali estava toda a família, morta. E eram tantos corpos que muitos foram enterrados em valas abertas, sem caixões, cobertos pela terra.

Minha avó trabalhou muito para sustentar os três filhos – o quarto, que estava na barriga quando da morte do meu avô, morreu com poucos meses de vida. Para o sustento dos filhos, Dona Anita exerceu atividades como a de costureira.

Sobre a gripe espanhola, ela me contava que remédios como quinino, uma espécie de água tônica, era tomado como receita para enfrentar a doença. Também se indicava o ferro quina.

O filho Dante Lívio, meu pai, era telegrafista. Foi o primeiro representante da RCA em Nova Friburgo. Levou os primeiros aparelhos de rádio à cidade.

Nasci e me criei em Nova Friburgo. Em dezembro de 1965 enviei carta para a Simca, em São Bernardo. Queria mudar para a chamada ‘Capital do Automóvel’. A resposta chegou em janeiro de 1966, assinada por Manoel Maria Monteiro, o ‘MMM’ do departamento pessoal da Simca, que me entrevistou no final daquele mês. Fui admitido em 1º de março de 1966.

A Simca havia substituído a antiga Varam Motores, na Avenida Dr. José Fornari, altura do km 23,5 da Via Anchieta. Já a Simca passou para a Chrysler e esta para a Volkswagen Caminhões (hoje no espaço estão os armazéns da Casa Bahia).

Deixei o emprego, aposentado, em setembro de 1990. Criei raízes em São Bernardo, sem perder vínculo com Nova Friburgo, onde Dona Anita faleceu, viúva, já velhinha.

Diário há meio século

Quinta-feira, 18 de junho de 1970; ano 12; edição 1262

Manchete – Pronto, o Uruguai ganhou o seu 1950

O Diário noticiava a vitória brasileira frente aos uruguaios na Copa do México. Uma desforra: 20 anos antes, na Copa de 1950, deu Uruguai em pleno Maracanã.

Há meio século, a vitória brasileira frente ao Uruguai foi por 3 a 1, de virada, gols de Clodoaldo, Jairzinho (“el huracan”, segundo os mexicanos) e Rivelino.

No mesmo dia a Itália despachava a Alemanha: 4 a 1. A grande final seria no domingo seguinte entre Brasil e Itália, ambos em busca do tricampeonato e da Taça Jules Rimet, em definitivo.

Em 18 de junho de...

1960 – Eleições presidenciais. O marechal Henrique Lott vem à região. Passa por São Caetano e faz comício pela Rádio Cacique, na Rua Santa Catarina; chega a São Bernardo, e novo comício: pela Rádio Independência, na Rua Marechal Deodoro; por fim, comício a céu aberto em Santo André.

Nota – Dias antes, outro candidato à Presidência da República, Jânio Quadros tinha sua presença irradiada diretamente de Salvador, na Bahia, por três emissoras, a Nacional (depois adquirida pela Globo), Rádio Gazeta e Rádio ABC, de Santo André.

- CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) inaugura o centro telefônico automático de Rudge Ramos, em São Bernardo.

1965 – Elis Regina e Jair Rodrigues se apresentam no Cine Vitória, em São Caetano, ao lado de Jongo Trio e Sabá. Na apresentação, o locutor Carlos Neves, da Rádio Cacique.

