A gripe traz esse moço a Ribeirão Pires

A FUGA

Texto: Octavio David Filho

Entre 1913 e 1920, meu pai, Octavio David, viveu na cidade do Rio de Janeiro e presenciou o surto de gripe espanhola naquela cidade. Embora fosse a Capital Federal, os recursos de medicina eram poucos naquela época.

Lembro de meu pai contar que os remédios disponíveis se esgotaram rapidamente e a Santa Casa de Misericórdia ficou lotada. Quando saía durante a madrugada para ir trabalhar em uma padaria, ele via que bondes eram usados para transportar os corpos (parece que havia uma falta de automóveis ou carroças para realizar o trabalho). O destino dos cadáveres era o Cemitério do Caju.

Apesar de muitos de seus colegas terem ficado doentes, felizmente ele não pegou a gripe espanhola, mas temendo também contrair a doença ele pediu demissão e, atendendo o convite de um tio, mudou-se para Ribeirão Pires.

Foi uma época difícil, ainda mais quando comparado com a Capital Federal. Para se ter uma ideia, a energia elétrica só chegou em Ribeirão Pires em 1926. Chegou a pensar em voltar para o Rio de Janeiro, mas conheceu minha mãe, em 1925 casaram-se, e permaneceu aqui até seu falecimento em 1973.

Nota – Mathilde Figueiredo David, mulher de Octavio David, nasceu em Ribeirão Pires, em 1905.

Em 17 de junho de...

1915 – Reúne-se a irmandade da Santa Casa de Santo André a fim de tratar sobre o seu atual momento.

Nota – Localizada no alto de Santo André, a Santa Casa, décadas depois, seria municipalizada, originando o atual Hospital Municipal, cujo nome oficial é Centro Hospitalar Municipal ‘Dr. Newton da Costa Brandão’, justa homenagem àquele que foi prefeito por três vezes da cidade, além de deputado estadual.

1920 – Sylvio Cardoso Franco, interno do hospital da Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, visitava os pais, em Santo André.

Nota – O quase médico tivera papel importante na região quando da pandemia da gripe espanhola, entre 1918 e 1919: o então estudante de medicina foi chamado a atuar quando os médicos daqui adquiriram a moléstia.

1960 – A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciava a construção de um muro junto ao leito do ribeirão Pires, do lado direito da Avenida Padre Marcos Simoni. O curso d’água transbordava quando chovia, alagando o campo de futebol do Ribeirão Pires FC.

- Ainda em Ribeirão Pires, a dúzia de ovos era vendida nas feiras livres a 84 cruzeiros. O produto sofria contínuos aumentos. Detalhe: existiam numerosas granjas na cidade, as quais gozavam de isenção do pagamento de impostos municipais.

Diário há meio século