Pedro Scooby revela que sua casa no Brasil foi assaltada: Muito triste

16/06/2020 | 08:10



Pedro Scooby usou o Instagram na noite da última segunda-feira, dia 16, para desafabar com os fãs e seguidores. Ele, que está atualmente morando em Portugal, revelou que a casa que possui no Brasil, em Curicica, no Rio de Janeiro, foi assaltada. Através de vídeos nos Stories, Pedro relatou que uma senhora que tomava conta do local foi agredida pelos criminosos.

- Que loucura! Esses dias eu ia falar que a minha base é no Brasil e eu vou ficar dividido entre Portugal e Brasil. Que a minha base é em Curicica e vai continuar sendo. Lugar que eu fui criado a vida inteira e eu amo estar quando estou no Brasil. Não quero Zona Sul, não quero Barra [da Tijuca], eu quero Curicica que é onde eu amo estar, com meus amigos e família. E hoje a minha casa foi assaltada, começou ele.

O surfista lamentou o ocorrido, mas disse que já está tudo bem com a funcionária que foi agredida. Seus familiares não estavam no local no momento do assalto:

- Se fosse só coisas que roubaram, tudo bem, a gente recupera. Mas agrediram uma senhora que trabalha lá em casa. Muito triste. No meio dessa pandemia que a gente está vivendo um turbilhão de coisas e saber que ainda tem pessoas maldosas por aí. Bom, então é isso. Dos males, o menor. A minha mãe está aqui comigo, meu avô estava viajando, mas está tudo bem. A pessoa que trabalha com a gente está bem também.Se acontecesse alguma coisa com meu avô, né? 96 anos... Ele já está velhinho e fraquinho. Então é isso. Aconteceu... Bola para frente. Daqui a pouco vou voltar para o Brasil, finalizou.

Ele ainda compartilhou vídeos dos criminosos invadindo a casa pedindo ajuda aos seguidores para identificar os homens que aparecem no vídeo.