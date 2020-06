Fundação das Artes usa internet para manter vínculo com alunos

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/06/2020 | 23:55



A Fundação das Artes de São Caetano tem aproveitado o cenário atual para se reinventar. Com as portas fechadas por causa da pandemia da Covid-19, o local encontrou maneira de estar presente na vida dos alunos por meio da internet, com aulas remotas. E isso tem servido para todos os matriculados, seja de teatro, dança ou artes visuais, e até mesmo os estudantes do Papi (Programa de Apoio Pedagógico à Inclusão da Fundação das Artes), formado por adultos e crianças com diagnóstico de autismo, dislexia, síndrome de Down, deficiência intelectual, distúrbio de aprendizagem, questões emocionais, alterações no processamento auditivo, entre outros.

A ideia é usar a arte para passar por este momento com reflexão, sem deixar a criatividade de lado. Tanto que não são só os alunos que estão usufruindo do que a Fundação oferece neste momento, mas também seus familiares. Durante as aulas virtuais, tanto a casa quando seus utensílios ganham outras funções. Sala vira palco, balde se transforma em instrumento para aula de rítmica. E por aí vai.

Isabella Aparecida Nunes Tardivo, 9 anos, é aluna do Papi e faz aula de músicas. Segundo sua mãe, Márcia Alves Nunes , a jovem tem dificuldade na concentração. “Durante este período da pandemia eu acabo usando o conteúdo que a escola disponibiliza para ocupá-la também em outros horários. Quando estudamos música nos fins de semana, ela se diverte e isso me ajuda bastante também”, comenta.

Ana Paula Demambro, diretora da Fundação, explica que o corpo docente focou na pesquisa e experimentação para desenvolver soluções e seguir atendendo os alunos com excelência. “Para além do uso das tecnologias, ampliamos nossos canais de comunicação para compreender as reais necessidades dos artistas em formação, acreditando que o fortalecimento de toda esta rede é essencial para que novas possibilidades de criação se estabeleçam”, explica.

Segundo a diretora, é muito gratificante saber que as atividades estão ultrapassando literalmente os limites das salas de aula. “Pais e alunos se juntam no desafio de transformar o seu entorno para que a prática das aulas aconteça. É uma ação conjunta, que nos faz entender o quanto tem sido importante a nossa atuação neste momento. Mães que participam das aulas, que atuam no fortalecimento deste vínculo que precisa acontecer virtualmente para que as crianças, por exemplo, tenham liberdade se expressar, de criar. Pais que já foram alunos da instituição e que agora participam dos estudos dos filhos, que atuam como facilitadores. Está sendo um momento especial para a Fundação das Artes no sentido de abarcar toda a família”, explica Ana Paula.