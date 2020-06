Luana Piovani responde alfinetada de seguidor em Pedro Scooby: Pode deixar que eu sei me defender

13/06/2020 | 16:10



Que Luana Piovani e Pedro Scooby vivem em pé de guerra não é segredo para ninguém. Desta vez, a atriz recebeu alguns comentários que falavam sobre o ex-marido em uma publicação no Instagram.

Uma seguidora deixou um texto longo para Luana e comentou sobre algumas diferenças entre o papel de um pai e uma mãe:

A incrível diferença de um pai e uma mãe. A mãe sempre protegendo e respeitando os filhos sem muita rotatividade de macho ao redor dela por questão de querer não confundir a mente dos pequenos, né? Mas vemos que o pai não sente a mesma responsabilidade e já é a segunda madrasta a qual submete as crias. Nada contra a moça. [...] Enfim, eles são assim, possuem um botão escrito f***-se e sequer respeitam a mãe biológica. Saem filmando, expondo filhos com outra no momento de dor da mãe, sem dó e piedade...

A internauta comparou, também, a atual situação em que a atriz e o surfista se encontram:

Mesmo não tendo mais nada com o pai, toda mãe no início desse processo sente ao ver outra pessoa cuidando do seu bem mais precioso. Eu vi os Stories do Pedro, as crianças em uma casa enorme, com a namorada brincando e feliz. Em contraste, estamos assistindo a você, mãe, devastada pela ausência dos filhos e longe do seu namorado. Um verdadeiro contraste bizarro que, sinceramente, dói assistir para quem é mãe solo e passa por este processo.

Por fim, a mesma criticou diretamente Pedro Scooby:

Pedro deveria te poupar pelo menos nas mídias, afinal de contas, me lembro bem de quando ele estava sofrendo quando a Larissa [Anitta] deu um pé nele e quem o consolou com palavras em Fernando de Noronha foi você. Tem até uma entrevista dele falando a respeito (no pior momento dele, você, mesmo ferida, foi dar um conselho). Ele já não tem a capacidade de fazer o mesmo, pois acha que presença e figura materna pode ser substituída por qualquer outra figura. Ele reclama que você mora em uma casa grande e que, por conta de pandemia, não daria para pagar a pensão das crianças como antes. Hoje, assisti a ele no seu jardim enorme com balanços e um mega espaço chamando outra de princesa ao lado das crianças que, certamente, estão registrando todo este comportamento paterno que é bem comum com homens que não conseguem respeitar o tempo da mãe e das crianças.

Em resposta, Luana Piovani agradeceu à seguidora pela mensagem:

Eu fico ao menos aliviada com a empatia de vocês que enxergam o real e não a fantasia... Mas eu sou bambu, envergo, mas não quebro. Grata pelo colo.

Ignorando o comentário de Luana, outra seguidora respondeu sobre o texto:

Respeito sua opinião, mas fazer relato do que você viu lá aqui não ajuda. Que tal se a gente respeitasse o momento que já está difícil e não fizesse o leva e trás? Se Luana quiser ver, ela vai lá. Encerrem esse capítulo. Penso que o grupo aqui não é revista de fofoca, estou certa?

E, então, Luana rebateu a crítica:

Foi bom ver que está claro. Pode deixar que sei me defender e ela me deu colo. Mas agradeço sua intenção, sei que também foi positiva.