Viih Tube transforma websérie em trama do longa-metragem 'Amiga do Inimigo'

Luís Felipe Soares



13/06/2020 | 23:59



O projeto da influenciadora digital Vitória Felicio Moraes, a Viih Tube, 19 anos, para contar uma história ficcional para o público teen expandiu. No ano passado, ela agitou as plataformas digitais com a websérie Em Prova. A trama passou por transformação para ganhar o formato de longa-metragem em Amiga do Inimigo, com estreia agendada para quinta-feira (18), a partir das 17h, em diferentes streamings, casos de Google Play, Vivo Play, iTunes e Now.

As relações, tensões e interações dos personagens ocorrem na medida em que as postagens do misterioso Anônimo do Recanto são apresentadas no cotidiano do colégio Nosso Recanto. “Todo mundo gosta de uma boa fofoca. Foi por isso que a página do Anônimo do Recanto bombou”, afirma a protagonista Bia (vivida por Viih Tube) no trailer, alertando que qualquer pessoa na escola poderia ser a causadora de tantas confusões. É pela jornada da garota que o público tenta juntar as peças desse enigma juvenil.

As gravações ocorreram entre fevereiro e março, nas instalações do acampamento NR, em Sapucaí Mirim, no Interior de Minas Gerais. É o mesmo local que serviu de locação para os capítulos de Em Prova. No elenco estão Bruno Magri, Luiza Parente, Vivi, Jon Vlogs, Bruno Alcântara e Thomaz Costa.

Outras produções assinadas pela influenciadora, casos dos seriados A Espera e Sem Sinal, também estão no YouTube (www.youtube.com/viihtubeoficial).