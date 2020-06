Sony revela design do PlayStation 5 e anuncia 28 games

Da Redação, com assessoria

A Sony Interactive Entertainment (SIE) revelou novos detalhes do PlayStation 5 nesta quinta-feira (11) durante uma live. O anunciou incluiu o design da nova geração do console e uma lista de jogos inéditos que estarão disponíveis para a plataforma. Os preços, entretanto, serão revelados futuramente.

Em relação ao design, o PlayStation 5 apareceu com uma mudança radical em comparação aos consoles anteriores. A cor branca predominante dá um novo ar para geração. Já quando o assunto é core, o videogame será lançado em duas opções: um modelo padrão com unidade de disco Blu-ray Ultra HD e um digital, sem unidade de disco.

Vale ainda ressaltar que uma série de acessórios que prometem melhorar a experiência de jogos também foram apresentados. Entre eles: câmera HD para filmar partidas, headset sem fio, e controle remoto com microfone para navegar entre serviços de streaming.

A lista de títulos que estarão disponíveis para o PlayStation 5 também encheu os olhos dos fãs – sendo que alguns deles serão lançados exclusivamente para o console. A seguir, veja todos os nomes divulgados:

– Astro’s Playroom

– Bugsnax

– DEATHLOOP

– Demon’s Souls

– Destruction All Stars

– Ghostwire: Tokyo

– Godfall

– Goodbye Volcano High

– Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online

– Gran Turismo 7

– HITMAN 3

– Horizon The Forbidden West

– JETT: The Far Shore

– Kena: Bridge of the Spirits

– Little Devil Inside

– Marvel’s Spider-Man Miles Morales

– NBA 2K21

– Oddworld Soulstorm

– Pragmata

– Project Athia

– Ratchet & Clank: Rift Apart

– Resident Evil Village

– Returnal

– Sackboy A Big Adventure

– Solar Ash

– Stray

– Tribes of Midgard

– The Pathless

