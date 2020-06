Beijão gay, tretas e Cabine dos Segredos marcam quarto episódio do De Férias com o Ex Brasil!

12/06/2020 | 11:10



O quarto episódio da sexta temporada do De Férias com o Ex Brasil foi ao ar na última quinta-feira, dia 11, e entregou tudo aquilo que os fãs estavam esperando: muitos beijos, aquela reconciliação necessária e, de quebra, tretas!

O programa começou com a chegada de Jarlles Gois, ex-namorado de Bárbara. A nordestina foi recepcionar o boy e o clima foi de pura alegria.

- Ele sabe se divertir, a bagunça vai ficar grande, declarou ela, na companhia de Camilla e Rafael.

Logo de cara, Jarlles afirmou que é gay e a novidade causou reações muitos positivas!

- Não sei como vai ser, mas o que senti que vai ser bom é que vai ter mais alguém pra segurar a bandeira comigo. Bom receber um homão da porra desses, disse Rafa, que foi o responsável por levar o mais novo participante ao primeiro date.

A dupla foi andar de quadriciclo pela praia e a química rolou fácil. Jarlles contou que só ficou com outro homem pela primeira vez aos 22 anos de idade e declarou que antes adorava b****a. No fim, o primeiro beijão gay do reality show aconteceu!

Enquanto isso, as meninas voltaram para a casa e compartilharam o que aconteceu! De cara todo mundo ficou surpreso e ansioso pela chegada de Jarlles.

Além disso, uma reconciliação para lá de esperada acalmou os nervos de alguns participantes. O Tablet do Terror tocou e anunciou que estava na hora de Victor e Flavia descontraírem pelo clima no último episódio. Os dois protagonizaram a grande treta da temporada até agora quando ele descobriu sobre a transa dela com Novinho. O ex-casal seguiu para um momento a sós e, mesmo depois da briga, conseguiu se reconciliar com direito a um remember. Será que vai para a frente?

Porém, nem tudo são flores na casa do De Férias com o Ex Brasil e a festa do episódio foi palco para mais uma treta! Logo depois de recepcionar Jarlles na praia, Bárbara voltou para a casa e conversou com João Hadad. A nordestina contou que havia dado um selinho em Novinho e quis saber se ele também tinha beijado Camilla. De primeiro Hadad negou, mas na sequência disse que havia rolado um selinho.

Mais tarde, Novinho conversou com os meninos sobre isso e disse não ter achado legal Bárbara contar sobre o selinho sem avisá-lo. Ele foi conversar com João e afirmou que não tinha sido apenas um selinho, mas sim um beijo. A partir daí a treta ficou feia, já que Bárbara negou enquanto Novinho insistia na pegação dos dois. Vish!

No outro dia, o Tablet do Terror tocou mais uma vez por conta da Cabine dos Segredos! Na mais nova dinâmica os participantes tiveram que votar em pessoas que menos gostavam dentro do programa. Victor, Novinho, Diego, Jéssica, Rebecca, Camilla e Mina ganharam votos. Porém, o problema foi quando a galera que estava se divertindo fora da casa voltou e viu alguns bonequinhos espetados. Ai ai...