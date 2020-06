Marina Araújo, repórter mantida refém nos Estúdios Globo, fala sobre a experiência: Me vi em uma situação limite, incontrolável

11/06/2020 | 15:10



Como você viu aqui, um homem armado com uma faca invadiu os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro na última quarta-feira, dia 10, e fez a repórter Marina Araújo de refém. O criminoso exigia ter acesso à jornalista Renata Vasconcellos, âncora do Jornal Nacional. Felizmente, o homem liberou a repórter poucos minutos depois e foi preso pela polícia militar. Nas redes sociais, Marina relembrou os momentos de tensão que viveu na última tarde e aproveitou para agradecer às mensagens de carinho que recebeu recentemente. Veja abaixo:

Agradeço imensamente pelas mensagens de solidariedade e carinho, depois do episódio de hoje. Me vi em uma situação limite, incontrolável, mas tentei manter a calma. Tive fé. Falei o que podia pra acalmar os ânimos. Contei histórias e deu certo. Agradeço ao coronel Heitor e à Renata... E todos que ficaram do meu lado até eu vir para casa hoje, escreveu a comunicadora.

Ainda bem que essa história teve um desfecho feliz, não é?