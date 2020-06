Giovanna Ewbank entrega amizade entre Titi e Xuxa Meneghel e revela que nunca pensou em engravidar: Nunca pensei em ter filho da barriga

11/06/2020 | 13:10



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso bateram um papo com o produtor Léo Fuchs na noite da última quarta-feira, dia 10, e falaram sobre a primeira gravidez da apresentadora e também dos filhos, Titi e Bless. Gioh revelou que nunca pensou em engravidar e já estava satisfeita com os dois filhos:

- Nunca pensei ter um filho da barriga, estava tudo certo com Bruno sobretudo depois do Bless. Aí veio a surpresa da gravidez, no susto. A gravidez em si esta muito gostosa, é um momento muito gostoso, eu nunca pensei que fosse curtir, disse ela que está de 34 semanas de gestação.

A loira ainda explicou para o amigo que o único filho planejado foi Bless, já Titi e Zyan não foram pensados com antecedência pelo casal:

- O único filho meu planejado foi o Bless, a Titi não foi planejada e aí veio o Zyan.

Para a surpresa de Léo Fuch, Gioh também contou sobre uma amizade para lá de inusitada de Titi, que conversa com Xuxa Meneghel vez ou outra:

- Outro dia estava no carro e minha filha ouvindo recado (no celular). Quando eu escuto era a voz da Xuxa. A Titi com a maior naturalidade: Estou falando com a Xuxa.

A amizade entre as duas começou depois que Xuxa foi até a casa de Giovanna Ewbank gravar uma entrevista para o canal dela. Depois de gravar, Xuxa foi até o quarto de Titi e as duas ficaram brincando por um tempo. A esposa de Gagliasso relatou que a filha sempre disse estar com saudades da Rainha dos Baixinhos depois daquele dia, mas que nunca conseguiu entrar em contato novamente, pois não tinha o telefone de Xuxa. Foi só depois de comentar com outras pessoas que a reaproximação da filha com a artista aconteceu:

- Ela ficou sabendo e mandou uma mensagem para mim e disse: Gioh, dá meu telefone para ela. E agora as duas se falam todo dia.

Giovanna ainda bateu um papo com Paulo Gustavo e Thales Bretas em seu canal no YouTube. Ao lado de Bruno Gagliasso, a apresentadora comentou que o casal estava vendo uma série em que a personagem diz que tem relações sexuais duas vezes por semana, o que eles acharam o máximo:

- A gente está assistindo uma série maravilhosa em que a mulher só transa quarta e sábado até meia noite. Amei isso!

Paulo e Thales ficaram surpresos com a declaração de Gioh e Bruno, afirmando que ter relação sexual duas vezes por semana com filhos em casa é muito:

- A gente está casado há sete anos, com dois filhos recém-nascido em casa, transar duas vezes por semana? Eu quero conhecer essa pessoa, quero jantar com ela para bater boca!, disse o humorista aos risos.

Gioh, então, brincou:

- Tá vendo, Bruno? Eles são parâmetro, tem bebê em casa. Acho que você está abusando de mim!