Cantora de Tô Nem Aí, Luka faz participação especial na live do músico Latino

11/06/2020 | 11:10



Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí! Quem se lembra da música que estourou em 2003 da cantora Luka, coescrita por Latino? Para quem achava que a dona desse hit andava meio sumida, pode ficar tranquilo: na última quarta-feira, dia 10, ela participou da live After do Latino, convidada pelo cantor!

Lado a lado, os dois apresentaram sucessos como Tô Nem Aí, emendando com Amor Perfeito, de Roberto Carlos, Se Ela Dança, Eu Danço, de MC Leozinho, Me Leva e Porta Aberta, outro hit da época, desta vez completado com Vamô Pulá, de Sandy e Junior.

Antes de dar início a sua participação, a cantora, que vestia um look preto decotado com calça transparente e salto rosa, agradeceu ao cantor pela oportunidade:

- Obrigada pelo convite, que honra. Você é um amigo e tanto, você faz parte da minha vida e da minha história.

A live ainda teve direito a um clássico do samba, conforme os cantores se animaram para cantar É Hoje, do Monobloco.