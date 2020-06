Gasolina, betoneira e mais: 5 produtos inusitados entregues por delivery

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/06/2020 | 10:48



Diante do distanciamento social provocado pela pandemia de covid-19, empresas estão buscando soluções para se manterem na ativas. Uma dessas saídas foi apostar no delivery. Aqui, você encontra cinco itens inusitados para receber em casa. Confira!

1. Equipamentos de construção

A Casa do Construtor oferece a entrega de máquinas e equipamentos úteis para quem trabalha com construção, como marteletes, betoneiras, cortadoras de piso e misturadores, e também para quem realiza tarefas de casa, como aspiradores de pó, enceradeiras, lavadoras e furadeira. O serviço atende todo o País.

2. Festa completa em domicílio

Bolo, salgadinhos, docinhos, bebidas, decorações e acessórios. Um pacote completo para comemorar aniversários. É o que a Casa X está oferecendo em algumas unidades da rede, como Balneário Camboriú (SC), Belém do Pará (PA), Maringá (PR), Tatuapé (SP) e Santo André (SP). Além disso, no projeto Casa X Delivery, os clientes podem solicitar itens extras como pratos quentes e tortas.

3. Gasolina e etanol

No Rio de Janeiro, o aplicativo GoFit possibilita aos usuários pedir gasolina e etanol para receber em casa. O transporte e a entrega do combustível são feitos por meio de carros-pipa próprios. Inicialmente, as regiões atendidas são Barra da Tijuca, Recreio e Vargem Grande. Está disponível para Android e iOS.

4. Plantas exóticas

Na cidade de São Paulo e em sua Região Metropolitana, a Uemura Flores e Plantas entrega flores tradicionais, arranjos, temperos e ervas. O que mais chama a atenção, entretanto, são as plantas exóticas e os vasos vietnamitas.

5. Automóveis

Após anunciar a venda de carros online, a Caoa Chery passou a oferecer a possibilidade de os clientes experimentarem os veículos em test drives mesmo em tempos de pandemia. Para isso, por meio de sua rede de concessionárias, vendedores são acionados e levam um modelo do veículo desejado até a casa do cliente – seguindo, claro, os cuidados de higienização. Se o negócio for fechado, o comprador recebe o carro novo em casa em poucos dias.

