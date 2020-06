Obituário - 11 de junho de 2020

Ademir Medici



11/06/2020 | 10:25



Siléia Werpel Pessoa

*Juiz de Fora, Minas Gerais, 14-4-1945

+ São Paulo, 28-5-2020

A bibliotecária Siléia Werpel Pessoa tem a voz definitivamente inserida na História Social de São Bernardo. Ela foi uma das funcionárias da Prefeitura que inaugurou a Sala São Bernardo, dentro da biblioteca pública, com o objetivo de organizar a memória oral até como forma de complementar a memória oficial do Município.

Com um gravador e ao lado de colegas como Dorinha Sponchiatto e Celeste Lima, lá iam as historiadoras ao encontro dos antigos da cidade: o marceneiro que ganhou a vida no parque moveleiro da cidade, a tecelã que conseguia operar uma infinidade de teares ao mesmo tempo, o industrial que formou um império na área de transportes a partir de um trole, o esportista, a professora, o antigo prefeito, o antigo vereador, o artista que se apresentava na Rádio Independência, a ZYW-5, e uma grande maioria de aposentados.

A página Memória participou de uma dessas reportagens, numa mesa-redonda realizada na Biblioteca Monteiro Lobato com antigos empresários e empregados das fábricas de móveis locais.

Ao longo dos anos, foram dezenas de horas de gravações comandadas pela Siléia, hoje todas devidamente digitalizadas e preservadas na Seção de Pesquisa e Memória, da Secretaria de Cultura, sucessora da antiga Sala São Bernardo à qual a chefe Maria de Lourdes Leite, a Lula, dava apoio total.

Siléia trabalhou na Prefeitura de São Bernardo entre 1976 e 1995, quando se aposentou. Filha de Antonio de Freitas Pessoa e de Luiza Werpel Pessoa, ela parte aos 75 anos. Foi sepultada em Juiz de Fora, no Cemitério dos Luteranos, como é chamado o Cemitério da Glória. A voz de Sileia, no entanto, permanece viva em São Bernardo.

(*) Colaboração: Jorge Magyar e Manuel Filho.



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 8 de junho

Luiz Prevedi, 67. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Guairaca, em São Paulo, Capital. Vigilante. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Johnny Melo Gomes de Sousa, 25. Natural de São Paulo, Capital. Acabador. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 9 de junho

Antonio Fernandes, 89. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Ferreira da Cruz, 89. Natural de Barra (Bahia). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Pedreiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracema Gomes Teixeira dos Santos, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Santo André. Cemitério do Carmo, na Capital.

José Maria Filho, 87. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzira Rodrigues dos Santos, 86. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Souza Oliveira, 86. Natural de Guanambi (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Victor Esculachio, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Sizernando Paraizo, 82. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Ana Corrêa de Oliveira, 80. Natural de Pariquera-Açu (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Olinda de Oliveira Peruca, 77. Natural de Santana de Parnaíba (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Nair Domenichelli, 74. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Francisco de Melo, 72. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos José Bonfate, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lúcia Maria dos Santos, 66. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Márcia Xavier Rocha, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Maria Lúcia de Assis Brandão da Silva, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Adilson Mendes, 54. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Comerciante. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Nilson Carneiro, 46. Natural de Santo André. Residia no Clube de Campo, em Santo André. Vendedor. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniele dos Passos, 41. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarará, em Santo André. Vigilante. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Donato Ker, 88. Natural de Mutum (Minas Gerais). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 8, em Diadema. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Fernandes, 79. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 9, em Sant André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Luzilane Ferreira Alves, 42. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Erivaldo José dos Santos, 36. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 9, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Sophia Gabrielly Jesus, 2. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Menor. Dia 8, em Diadema. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Antonia Romanengo Soas, 90. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetan. Dia 8. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Gema Azanha Fedozzi, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Pensionista. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Antenor Balbino de Araujo, 83. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dario dos Santos de Paula, 52. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 8 de junho

Juliana de Souza, 94. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Maria Helena de Jesus, 82. Natural do Estado de Sergipe. Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal.

Novoyuki Sakai, 79. Natural de São Paulo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Geraldo Lima da Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal.

Maria do Carmo do Espírito Santo, 64. Natural de Domingos Limoeiro (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Vandeci Maria dos Anjos, 63. Natural da Barra do Mendes (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal.

Gracina Maria de Souza Santos, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 8. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Odair da Silva, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 9 de junho

Luiz Carlos de Oliveira Branco, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 8 de junho

Edvaldo Secundino de Carvalho, 74. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia

Maria Silva do Nascimento, 72. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Zilda Serafim da Silva Ribeiro, 61. Natural de Pedra Corrida (Minas Gerais). Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 9 de junho

Maria José Correia da Silva, 89. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Manoel Pereira Xavier, 78. Natural de Glória (Bahia). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Marino Biondo, 70. Natural de São Caetano. Residia em Capuava, Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Alferino Pinto de Moraes, 81. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 9, em Santo André. Cemitério São José.