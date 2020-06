Testamos: novo Powerbeats é para quem procura bom áudio e estabilidade durante exercícios

Bianca Bellucci

10/06/2020 | 10:18



O novo Powerbeats – quarta geração da linha – é o último lançamento da Beats by Dr. Dre no Brasil. O earphone esportivo chegou às prateleiras em meados de maio. Com design e funcionalidades bem parecidas com as de seu irmão mais velho, o Powerbeats Pro, seu grande diferencial está no cabo que fica atrás do pescoço e dá mais estabilidade para os exercícios físicos. O preço também é mais agradável: R$ 1.299 contra R$ 2.149 – mesmo que ainda seja bem salgado para a categoria.

Primeiras impressões

Como o novo Powerbeats é voltado para atletas – amadores ou profissionais –, ele é daqueles modelos ergonômicos que abraça a parte de cima da orelha. Quem não tem o costume de usar esse tipo de produto pode ter dificuldade para encaixá-lo na primeira vez. E, sim, ele vai incomodar após certo período de uso. Nos testes do 33Giga, o tempo máximo foi de duas horas.

Quando o assunto é design, o fone é bem discreto. O modelo recebido pela reportagem era completamente preto – também é possível encontrá-lo todo em vermelho ou branco. São três botões disponíveis. Do lado esquerdo está aquele para ligar, desligar e parear o Powerbeats, enquanto do outro lado, estão os de volume e o de controle de faixas e chamadas. Todos, entretanto, só funcionam em aparelhos da Apple.

O kit ainda tem quatro tamanhos de encaixes de silicones (pequeno, médio, grande e extragrande), uma sacolinha para transportá-lo e um pequeno cabo Lightning de 22cm com tecnologia Fast Fuel, que de fato entrega uma hora de reprodução em apenas 5 minutos de carregamento.

Uso na prática

O pareamento do novo Powerbeats é bem rápido, seja com aparelhos da Apple, seja com celulares Android ou computadores. Uma vez que o earphone estiver sincronizado, já é possível ter contato com a famosa qualidade da Beats.

De Psycho Killer, do Talking Heads, até The Hills, do The Weeknd, o áudio entregue é nítido independentemente da altura e os graves reforçados dão sensação de imersão. Vale destacar, porém, que a tecnologia de cancelamento de ruído da marca não está disponível. Assim, com o volume entre o baixo e o médio ainda é possível ouvir alguns barulhos ao redor.

Em relação ao lado esportivo do novo Powerbeats, o modelo cumpre bem sua proposta. O fio que passa atrás do pescoço realmente dá mais estabilidade para as atividades físicas. Já o modelo ergonômico fica fixo às orelhas – dá muito bem para fazer a posição de ioga Cachorro Olhando para Baixo e os drivers não vão se deslocar. O fone de ouvido ainda é resistente ao suor e à água.

Outra funcionalidade do earphone que pode ajudar durante a prática de exercícios é a sincronia com a assistente virtual da Apple. Basta dizer “Hey, Siri” para acioná-la, não sendo necessário apertar botões para isso. Durante os testes do 33Giga, o comando funcionou mesmo com o celular longe do usuário. Por falar em distância, o raio de alcance é de cerca de 10 metros. Paredes podem atrapalhar a conexão e fazer o áudio falhar.

Ainda vale ressaltar que o novo Powerbeats tem autonomia de até 15 horas, permite atender e controlar chamadas quando está conectado a um celular da Apple, e vem com o recurso Compartilhamento de Áudio, sendo possível emparelhar dois fones da Beats para curtir o mesmo som.

Raio-X

Nome: Powerbeats, da Beats by Dr. Dre

Conexão: Bluetooth

Peso: 26,3 gramas

Duração da bateria: até 15 horas

Preço: R$ 1.299

O que empolga: qualidade do som, estabilidade em atividades, carregamento rápido

O que desanima: tem mais funcionalidades para aparelhos da Apple, pode incomodar após certo tempo de uso, preço

