Fausto Silva mostra sua coleção de miniaturas de carros durante o Domingão

Desde o começo da quarentena, Fausto Silva está comandando o Domingão diretamente de sua casa, e por isso acaba mostrando um pouquinho de sua vida pessoal. O bem-humorado apresentador criou o costume de apresentar o programa cada vez em um cômodo diferente da casa, e deixou os telespectadores curiosos quanto a uma prateleira de carrinhos em um dos cômodos.

Diante dos pedidos para que os objetos fossem mostrados com maior atenção, Faustão resolveu expor sua coleção particular para o público na edição do programa do último domingo, dia 7. O pequeno acervo reúne, principalmente, diversas miniaturas dos mais variados modelos de carros, além de também conter itens como um capacete do Ayrton Senna e uma bola do Pelé.

Apesar do entusiasmo dos fãs para ver os itens colecionados por Fausto, o apresentador já mandou o recado e avisou que nada está à venda! Ele ainda brincou que seu empenho em criar a coleção pode ter vindo de um trauma de infância:

- [Eu] era pequeno, queria ter [um] carrinho, acho que não tive e fiquei com esse trauma, fui ao longo da vida montando. Tem carro do corpo de bombeiro, tem tudo, é um pouco museu, tem capacete do Ayrton Senna, bola do Pelé, [coisas] de amigos que fiz ao longo da minha carreira de repórter esportivo. Tem todas essas miniaturas aqui. [Não é] pra galera achar que estou vendendo nada, não. Aqui não é loja, não.

Enquanto isso, os internautas encheram o Twitter de comentários e elogios à coleção:

Estou admirada com a coleção de carrinhos do Faustão.

Alguém pede para o Faustão mostrar com mais detalhes a coleção enorme de carrinhos que ele tem naquele armário, pelo amor de Deus?

Eu estou apaixonada por essa estante de carros em miniatura do Faustão.