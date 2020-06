08/06/2020 | 10:10



Luciana Gimenez está afastada das gravações de seus programas na Rede TV. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do jornal O Dia, a apresentadora está de repouso depois de passar por uma cirurgia.

Na sexta-feira, dia 5, Luciana realizou um procedimento no ombro. Ela vinha se sentindo incomodada com o problema no membro há algum tempo. Durante toda a semana ela ficará em recuperação em casa.

Procurada, a assessoria de imprensa da RedeTV não retornou o contato para comentar o assunto.