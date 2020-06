Tatá Werneck e Rafa Vitti gravam programa juntos para o Multishow e ela confessa: - Durante a pandemia fiquei ainda mais apaixonada pelo Rafa

06/06/2020 | 11:10



Tatá Werneck e Rafael Vitti agora têm um programa juntos! Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, o casal está gravando o especial Lady and Bofe, um spin-off do já conhecido programa de Tatá, o Lady Night. A atração irá ao ar no Multishow a partir da próxima segunda-feira, dia 8, e se encerrará na quinta-feira, dia 11. Os pombinhos, que são pais da adorável Clara Maria, entrevistarão outros casais de famosos sobre o relacionamento durante este período de isolamento social.

- Sabe que durante a pandemia fiquei ainda mais apaixonada pelo Rafa? Não é só porque ele é lindo (risos). Mas porque ele é tranquilo e faz tudo parecer fácil. Eu sou aflita e paranoica [com o contágio do coronavírus]. Ele me tranquiliza, diz que tudo vai dar certo. Eu crio um problema e ele resolve, confessou Tatá.

O especial, inclusive, está sendo gravado com os celulares deles, já que a artista não admite nem a entrada de câmeras em casa.

- Fazemos tudo com dois celulares que ficam apoiados em livros em cima de uma tábua de passar roupa.

As gravações estão sendo feitas de acordo com os horários vagos da rotina da filha do casal, que está com sete meses de vida.

- A Clara é muito regrada e dorme por três turnos maiores. É nessa hora que a gente aproveita para trabalhar. Mas, de vez em quando, dá errado. Outro dia, por exemplo, deixamos a Larissa Manoela esperando. Não teve jeito.

A vaidade não é uma preocupação de Tatá na quarentena. Em um dos programas, ela aparecerá com uma toalha enrolada na cabeça.

- Estou com um nó atrás da cabeça há um mês. Ficou tão difícil de desfazer que cortei e fiz um buraco, contou.