Sem plano de saúde, namorado de mãe de Neymar Jr. continua internado em hospital do SUS

04/06/2020 | 12:10



Tiago Ramos, namorado de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., segue internado na Santa Casa de Santos, segundo a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Sem plano de saúde, Tiago, que é modelo e jogador de futebol, recebeu o atendimento do SUS após lesionar o tendão do tríceps e levar 12 pontos. Ele estaria fazendo uso de antibióticos para evitar uma infecção.

Ainda de acordo com a colunista, a família de Neymar Jr. não teria se colocado à disposição para arcar com os custos do atendimento do rapaz em um hospital privado.

Tiago teria alegado aos médicos não se lembrar do que acontece na noite de terça-feira, dia 2, quando uma ambulância foi chamada por Nadine depois dele ter se cortado com um vidro. A assessoria de imprensa dela alega que ele se machucou em um acidente doméstico, negando qualquer briga entre eles. Já relatos publicados por Leo Dias indicam que os dois teriam brigado e Tiago, descontrolado, acabou se ferindo.