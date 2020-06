UM44K anuncia término para que Saulo Poncio possa se dedicar inteiramente à questões religiosas

03/06/2020 | 16:11



Após anunciarem uma pausa, agora é oficial: O duo UM44K, formado por Saulo Poncio e Luan Otten, chegou ao fim. A informação foi confirmada pela Warner Music, que ainda anunciou que o último projeto dos dois cantores juntos irá ao ar nesta quarta-feira, dia 3, a partir das 18 horas. Se trata de um vídeo inédito para a WMBR Music, série musical da gravadora que foi gravada antes da quarentena.

Luan permanecerá trabalhando como cantor, e seu primeiro single e clipe solo, da música Guerra Fria, já tem data de estreia: 12 de junho. Já Saulo pretende se dedicar inteiramente à questões religiosas. Otten revelou, ainda, que a decisão de abandonar a dupla veio de Poncio:

- O fim da dupla foi uma decisão vinda do Saulo, após um encontro dele com Deus. Nós somos irmãos e a gente tem uma intimidade muito grande de poder falar o que estamos sentindo, como a gente tá naquele real momento. A gente sentou, conversou e foi muito ruim pra mim, mas, ao mesmo tempo compreendi o lado dele, o que ele estava sentindo e ele também entendeu o meu lado. Eu quero continuar cantando em um segmento secular. Cantar, compor, estar em cima dos palcos, é o que eu sei fazer com mais amor.

Já Saulo falou com carinho de seu tempo no UM44K, e disse que aprendeu muito com seus erros durante o período em que fez parte da dupla - Saulo se envolveu em diversas polêmicas nos últimos anos, inclusive algumas envolvendo supostas traições contra sua esposa, Gabi Brandt:

- Sempre fomos irmãos, independente da UM44K, a banda só ajudava a reforçar o laço de irmandade de vida que nós temos, além de trabalhar juntos. O término da banda representa um ciclo da minha vida que está sendo encerrado em que eu consegui aprender muito com meus erros e com as experiências que a música secular me deu. Hoje, me preparo para um novo ciclo e isso não quer dizer, necessariamente, que eu vá continuar cantando e que eu vá seguir uma carreira gospel ou me tornar um artista gospel. Essa decisão representa um estilo de vida que eu tenho levado agora. Estou me sentindo livre, procurando ter uma vida em busca de mais conhecimento, buscando a palavra, estudar mais, me conhecer melhor. Continuaremos irmãos, só que, ao invés de parceiros de banda, continuaremos sendo parceiros de vida. Sempre nos ajudando em todos os aspectos. Vamos continuar escrevendo juntos, isso só representa um fechamento de um ciclo e, consequentemente, quando se fecha um ciclo se iniciam outros.