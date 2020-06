Preta Gil faz homenagem à madrasta com clique onde relembra irmão falecido

03/06/2020 | 16:11



Preta Gil revirou o baú e postou um clique antigo, ao lado da família, para comemorar o aniversário da madrasta, Flora, que completou 60 anos de idade na última terça-feira (2).

Na legenda, Preta escreveu:

Ontem foi aniversário dela, Flora Gil, e escolhi essa foto de 1988 quando Pedro ainda estava com a gente! Flora sempre foi mãe de todos nós, minha grande amiga e comadre! Você é essa árvore frondosa de força e frutos lindos, te amo imensamente e só te desejo saúde e paz e que nossa família fique cada dia mais unida!

Pedro era irmão de Preta, um dos três filhos de Gilberto Gil com Sandra Gadelha - além dos outros cinco filhos do cantor, com Flora e outra ex, Belina.

Em 1990, aos 19 anos de idade, Pedro, baterista de uma banda chamada Egotrip, como a própria Preta relembrou, morreu após sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro e ficar em coma por oito dias.