Silvio Santos teve nome cadastrado no auxilio emergencial

03/06/2020 | 10:10



Silvio Santos se tornou um dos assuntos mais comentados na web recentemente. O motivo? O nome do dono do SBT foi envolvido em boatos afirmando que ele teria teria pedido o auxílio emergencial de 600 reaisdo governo federal. Segundo o colunista Leo Dias, a informação foi divulgada no Twitter e se espalhou rapidamente.

Procurada, a assessoria do SBT afirmou que o imposto de renda dele demonstra se ele precisa ou não de pedir o auxílio emergencial. Já ao Leo Dias, disse se tratar de uma brincadeira.

O colunista, porém, afirmou ter entrado em contato com profissionais da assessoria do apresentador.

- Ele está precisando tanto que deve ter sido ele mesmo, revelou um dos funcionários em contato com Leo Dias. Vish!

Essa não é a primeira vez que um nome conhecido está relacionado a uma polêmica sobre o auxílio emergencial. O filho de William Bonner também foi alvo de fraude e o jornalista veio a público esclarecer que os dados pessoais do jovem foram roubados e usado em golpes.