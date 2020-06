Abrem hoje as inscrições para o Desafio de Redação

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/06/2020 | 00:01



Estão abertas a partir de hoje – e vão até o dia 31 de julho – as inscrições para o 14º Desafio de Redação, concurso literário realizado pelo Diário, que neste ano, em razão da quarentena determinada pelo novo coronavírus, ocorrerá por meio de plataforma digital. Aliás, o cenário vivido atualmente pelo País e pelo mundo por causa da Covid-19 é justamente o motivo do tema da redação escolhido para esta edição: As Lições da Pandemia para a Construção de um Futuro Melhor.



A divulgação do vencedor será dia 15 de setembro e, até por toda a situação que a Covid-19 vem causando – em todos os setores, sobretudo na saúde e na economia, ou seja, é uma realidade para os estudantes – a expectativa dos organizadores e dos parceiros é que sejam elaboradas boas redações nesta temporada.

O hot-site para inscrição dos candidatos e envio da redação é o www.dgabc.com.br/desafioredacao. A exemplo das edições anteriores, serão distribuídos diversos prêmios aos melhores avaliados. Ao campeão será oferecida bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e autores de outras boas redações levarão para casa aparelhos eletrônicos como notebooks, TVs e tablets.



Os objetivos do concurso literário seguem os mesmos desde a primeira edição: despertar os prazeres da leitura e da escrita, além de fortalecer o protagonismo dos jovens diante da sociedade.



Em 13 edições até aqui, o Desafio de Redação já contabilizou mais de 1,4 milhão de textos. As redações, inclusive, receberão avaliação similar à aplicada nas análises do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), como criatividade e coerência com o tema proposto.



Podem participar estudantes do 6º e 7º anos do ensino fundamental (classificados na primeira categoria), 8º e 9º anos (segunda), 1º e 2º anos do ensino médio (terceira) e alunos do 3º ano (quarta categoria), além dos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas (veja detalhes na arte acima).

O concurso também vai premiar a melhor torcida entre as escolas participantes do concurso, no valor de R$ 3.000. Neste ano, as instituições terão de encaminhar vídeos criativos, de até cinco minutos, respeitando as restrições de distanciamento físico.



O Desafio de Redação é uma realização do Diário e USCS, com patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).



APOIO

Como preparação para escrever a redação do concurso, os alunos podem acessar o site do Diário, o www.dgabc.com.br. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o portal teve as notícias liberadas para todo o público, trazendo conteúdo tanto da região quanto estadual, nacional e mundial. Desta maneira, pode ser utilizado como fonte para alunos e professores. E o mais importante: sem correrem riscos de se deparar com notícias falsas, as populares fake news.