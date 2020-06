Rodrigo Faro relembra a perda do pai após luta conta o alcoolismo

02/06/2020 | 15:10



Rodrigo Faro participou de um vídeo para o canal de YouTube de Ana Hickmann e, além de falar sobre suas conquistas profissionais, também desabafou sobre a perda do pai, Gil Vicente Faro, que morreu quando o apresentador tinha 13 anos de idade vítima do alcoolismo.

Ao falar sobre como precisou amadurecer rápido, o apresentador citou o pai:

- Meu pai morreu muito cedo. Meu pai foi vítima da bebida, ele era alcoólatra. Mamãe passou uma barra muito grande cuidando da gente. Eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo. Eu me tornei o homem da casa aos 8 anos de idade quando fiz meu primeiro comercial, recebi o dinheiro e dei para minha mãe.

Ana então perguntou à Faro o motivo de ele não falar tanto do pai, e o apresentador desabafou sobre algumas situações difíceis que viveu quando Gil Vicente passou a abusar do álcool.

- Eu peguei a fase maravilhosa do meu pai. Meu pai era um cirurgião dentista, dos melhores. Um pai extremamente amoroso, um marido incrível para a minha mãe, um cara que cuidava da família. Até que uma coisa chamada bebida alcoólica - que deveria estar incluída entre as drogas, porque destrói, mata e acaba com lares e pessoas e gera violência assim como qualquer droga - acabou com tudo. Comecei a ver algumas cenas do meu pai chegando em casa, das brigas com a minha mãe, de eu ter às vezes que proteger a minha mãe. Ou a minha mãe pedir para eu descer para o apartamento de outras pessoas com o meu irmão porque a coisa estava complicada. Aí eu comecei a entender o que a bebida faz com a vida de uma pessoa.

Rodrigo contou que os pais se separaram quando ele tinha nove anos, e desde então Gil Vicente foi mais ausente em sua vida. Apesar disso, o apresentador relembrou com carinho a pessoa que seu pai era quando sóbrio:

- Ele era um paizão, me ensinou a jogar bola, me levava para passear de carro. Ele era um cara muito bacana, quem conheceu ele sabe que ele foi um ser humano muito especial. Mas a bebida destrói tudo, e ele era um quando estava sóbrio e outro quando tinha bebida.

Por fim, Rodrigo ainda disse que a experiência com o pai fez com que ele desenvolvesse aversão a bebidas alcoólicas.

- Eu prometi para mim mesmo de que nunca colocaria um gole de bebida na minha boca. Nunca coloquei, e nunca vou colocar.

Faro também falou sobre a família na entrevista e revelou que, durante a época de colégio, nunca tirou uma nota abaixo de oito nas provas! Isso fazia parte da promessa que ele fez para a mãe de que, apesar da carreira na televisão, não deixaria os estudos de lado.