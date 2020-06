01/06/2020 | 10:23



Após renovarem máximas, os juros futuros adotaram nesta segunda-feira, 1º de junho, viés de alta acompanhando o movimento do dólar, especialmente nos longos. Mas a oscilação é limitada em meio a uma liquidez fraca.

No radar, está a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de videoconferência da Comissão Mista do Congresso, que discute os impactos do covid-19 (11 horas).

Às 10h10, o DI para janeiro de 2027 subia a 6,94%, de 6,90% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2022 exibia taxa de 3,16%, ante 3,13% sexta-feira no ajuste.