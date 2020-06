Fred deixa BH e inicia percurso de bicicleta para se apresentar ao Fluminense

01/06/2020 | 09:10



A promessa de Fred de viajar de Belo Horizonte até o Rio de bicicleta para se apresentar ao Fluminense começou a ser cumprida na manhã desta segunda-feira. Um dia após o anúncio do retorno do centroavante ao clube carioca, ele começou a pedalar, deixando a capital mineira rumo ao CT da equipe.

A distância entre Belo Horizonte e o Rio é estimada em 450 quilômetros, mas o percurso de Fred será maior. Ele o percorrerá pela Estrada Real, o que o fará pedalar por cerca de 600km, acompanhado por uma equipe de auxílio. Em seu perfil no Instagram, o centroavante publicou, nesta manhã, uma pausa em Congonhas, uma das cidades históricas de Minas Gerais.

"Foi dada a largada! É com muita alegria que divido aqui com vocês o 'Tour do Fred', uma ideia que nasceu com a vontade de ajudar e fazer a diferença para quem precisa. Nosso objetivo é arrecadar cestas básicas pra cerca de 4 mil famílias nessa jornada que está começando hoje rumo ao CT do Fluminense", escreveu Fred. "Conto com vocês nessa jornada solidária! Eu pedalando, vocês doando de casa, e todos nós unidos por uma causa maior", acrescentou.

A iniciativa faz parte de uma ação social de Fred para ajudar famílias carentes - ele afirmou que irá doar uma cesta básica para cada quilômetro que percorrer até o CT do time carioca. E disponibilizou um link para que os seus fãs faça o mesmo.

Fred jogou no Fluminense entre 2009 e 2016, período em que foi protagonista nas conquistas de dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2010 e 2012, além de ter sido fundamental para o clube escapar do rebaixamento em 2009, quando as chances de permanecer na elite nacional eram remotas.

Terceiro maior artilheiro do time tricolor, o centroavante, que estava no Cruzeiro, assinou contrato até julho de 2022. O jogador tinha vínculo com a equipe mineira até o fim deste ano, mas, após o rebaixamento para a Série B, os dois lados entenderam ser melhor a rescisão do acordo.

No contrato fechado com o Fluminense, Fred vai abrir mão da maior parte de seus rendimentos para receber dois salários mínimos enquanto o Campeonato Brasileiro não começar. Ele já atuou em 288 jogos e marcou 172 gols pelo clube. Além dos títulos nacionais, também faturou um Carioca (2012) e uma Taça da Primeira Liga (2016).