Aos 21, namorado de Sasha Meneghel afirma que quer se casar antes de completar 24 anos de idade

31/05/2020 | 13:10



O relacionamento de Sasha Meneghel com João Figueiredo encanta demais! Mesmo sendo recente, os dois são amigos há um tempão e nas redes sociais esbanjam fofura. No último sábado, dia 30, o jovem decidiu responder algumas perguntas no Instagram e deu sua opinião sobre assuntos como casamento e até mesmo filhos!

Aos 21 anos de idade, João é um cantor gospel e afirmou que deseja se casar antes de completar 24 anos. Além disso, também quer ter filhos antes dos 30 e ressaltou que pretende adotar uma criança.

Não só pretendo, como vou, disse ele, que anteriormente já havia revelado que tem como sonho se tornar pai.

Os dois também já apareceram juntos cozinhando durante a quarentena e João elogiou Sasha, dizendo que é fácil se apaixonar por ela. Recentemente, Xuxa afirmou que a filha tem o desejo de se casar, diferente dela, que nunca quis subir ao altar.