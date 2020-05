Rihanna teria tido affair com namorado de Kylie Jenner em 2015, diz jornalista

30/05/2020 | 15:10



Rihanna e Travis Scott teriam vivido um romance em meados de 2015. Pelo menos é isso o que diz Lawrence Schlossman, editor da revista Complex, que revelou a informação por meio do podcast Throwing Fits, conforme noticiado pelo jornal Daily Mail.

De acordo com o jornalista, o rapper norte-americano teria contado que estava se relacionando com a cantora durante uma entrevista. Ele havia dito que precisava interromper o bate-papo porque tinha que ir encontrar Rihanna de maneira privada. Naquele ano, Travis fez a coprodução da música B***h Better Have My Money.

A publicação afirma que, na época, Lawrence quis divulgar a informação, mas o ex de Kylie Jenner teria pedido que ele não expusesse o que sabia, e nem divulgasse absolutamente nada sobre o affair. Ainda segundo o editor, Rihanna é quem tinha mais interesse em manter o romance escondido do público.

- Não foi ele quem disse especificamente: Não conte nada para ninguém que estou saindo com a Rihanna. Foi a Rihanna que me disse: Não diga a ninguém que eu estou com Travis Scott, por favor, explicou.

Para o jornalista, a cantora tinha vergonha de seu namoro, visto que até hoje ambos mantém a informação em segredo.

Vale dizer que, naquele tempo, os dois foram vistos juntos em algumas ocasiões.

Dois anos depois, em 2017, Travis Scott começou a se relacionar com Kylie. E em fevereiro de 2018, sua primeira filha, Stormi Webster, nasceu.