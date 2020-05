Após comentários sobre sua relação com Hariany Almeida, DJ Netto vai à delegacia tomar as devidas providências

29/05/2020 | 14:10



Como você viu, a internet foi à loucura ao saber do envolvimento entre Hariany Almeida e Netto Rodrigues, mais conhecido como DJ Netto. Recentemente, inclusive, a vice-campeã de A Fazenda 11 recebeu diversas críticas e ataques nas redes sociais de pessoas que ainda não superaram o término de seu namoro com Lucas Viana, que ela conheceu durante o reality da Record TV - assim como foi com Netto. As ofensas também vieram de fãs de Aricia Silva, outra participante da mesma Fazenda, que no confinamento se relacionou com o DJ. Sendo assim, muitos internautas deixaram claro que não aprovam esse novo casal e apontam, até mesmo, uma traição da parte de Hari e Netto. Entretanto, o músico deixou claro que não irá tolerar afrontas gratuitas e fez uma revelação daquelas na última quinta-feira, dia 28, em seu perfil oficial do Twitter.

Saibam que internet não é terra sem lei! Resolvi dar um basta e vim tomar as devidas providências, afirmou Netto.

O influencer ainda fez um pedido importante na rede social.

Quero pedir uma coisa pra todos que me acompanham aqui! Aos que são fãs e admiradores, continuem sendo fãs e admiradores! Não seja um hater. Isso destrói a sua energia e até mesmo do seu fav [favorito]. Não ataquem, não xinguem, não disseminem isso! Pegue tudo de ruim, toda raiva, todo ódio, transforme em carinho e dissemine isso para a pessoa que você acompanha, que você admira! O mundo já está cheio de coisas ruins, para você aí ser mais uma delas... SEJA DO BEM, seja feliz! E uma última coisa: ESQUEÇAM reality, o jogo acabou! Torçam a favor de quem era seu participante favorito, E NÃO contra os outros! Para quem está disposto a entender isso, continuem me acompanhando, e me conhecendo cada dia mais! Senão, eu imploro seu unfollow.

Eita! Será que agora toda essa polêmica vai acabar?