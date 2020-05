Maria Alice Vergueiro, conhecida pelo vídeo Tapa na Pantera, está internada na UTI em São Paulo

29/05/2020 | 11:10



Maria Alice Vergueiro, que se consagrou no YouTube após o divertido vídeo de Tapa na Pantera, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas em São Paulo. Segundo informações do G1, a atriz de 85 anos de idade tem o estado de saúde estável.

De acordo com a reportagem, ela não está no Covidário - área destinada aos pacientes com coronavírus. Maria Alice teria dado entrada no hospital com pneumonia e, segundo o jornal O Globo, ela realizou o exame para saber se está com Covid-19, mas o resultado ainda não foi divulgado.

Com 50 anos de carreira, Maria Alice é considerada uma das damas do teatro brasileiro. Em São Paulo, ela passou por grandes grupos teatrais, como o Teatro de Arena, o Teatro Oficina e o Teatro do Ornitorrinco. Em 2006, ela virou meme ao protagonizar um curta-metragem de ficção dirigido por Esmir Filho, Mariana Bastos e Rafael Gomes, chamado Tapa na Pantera, interpretando uma sexagenária que gosta de fumar maconha.