Noiva de Lucas Lucco, Lorena Carvalho relembra dias na UTI após perder bebê: Nunca senti tanta dor

29/05/2020 | 09:10



Lorena Carvalho, noiva do cantor sertanejo Lucas Lucco, usou as redes sociais para relembrar um momento difícil em que enfrentou em 2019, quando sofreu um aborto espontâneo, perdendo o bebê que o casal estava à espera.

Essa foto foi dois dias depois que eu sai da UTI se eu não me engano. Ainda estava bem fraca. Tinha perdido muito peso, disse ela na legenda da publicação acima.

A influenciadora disse que os dias em que ficou internada na UTI de um hospital por conta do aborto foram de muita dor .Em um dia específico, Lorena disse que sentiu a maior dor de sua vida e estava exausta:

Lembro bem de uma noite em específico em que meus médicos haviam retirado os remédios para dor que estavam administrando em mim na esperança de alguma evolução do meu quadro clínico. Eu nunca senti tanta dor como nesse dia. Eu estava exausta. Não só fisicamente, mas também emocionalmente. Ainda estava assimilando a morte do meu bebê, assimilando o fato de estar ali. Pensava muito no porquê justo naquele momento, eu tinha de ficar longe das pessoas que amo. (Na UTI as visitas são extremamente restritas e por um período de 30 minutos por dia ,se não me falha a memória.

Ela, que teve que adiar o casamento por conta da pandemia do coronavírus, ainda contou que tudo melhorou quando, em uma noite, sentiu uma sensação de êxtase e acabou pegando no sono.

Meu coração ficou leve, eu não escutava mais os barulhos das máquinas, a minha dor tinha sumido. Posso dizer que vive um momento de êxtase absoluto. Nunca irei esquecer! Adormeci. Quando acordei, as dores não estavam tão fortes, e o resultado dos exames naquela manhã já fora totalmente diferentes. A partir daí eu entendi tudo. E jamais conseguirei descrever em palavras para vocês. Alguns dias depois eu sai da UTI.