Covidata é a ferramenta que monitora a Covid-19

28/05/2020 | 23:19



O Grande ABC ultrapassou a marca de 6.000 infectados pela Covid-19 e superou as 500 mortes. Números que expõem a gravidade da pandemia. A doença, que chegou à região em 15 de março (data de registro do primeiro caso), poderia ter feito ainda mais vítimas se medidas pontuais não tivessem sido tomadas pelas prefeituras, sob a orientação do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Uma das ferramentas usadas na prevenção e combate ao novo coronavírus é o Covidata, site que pode ser acessado por celular ou computador no link https://covidata.ufabc.edu.br. Por meio de uma série de perguntas, a plataforma identifica se existe suspeita de contaminação. Em caso afirmativo, indica a unidade de saúde mais próxima.

Além disso, o Covidata permite que as autoridades de saúde possam mapear os casos de Covid-19 em toda a região, facilitando a implementação de políticas sanitárias.

O Covidata, que foi lançado há um mês, foi desenvolvido pela UFABC (Universidade Federal do Grande ABC).

O que fazer em caso de contágio

A Covid-19 chegou ao Grande ABC em 15 de março. Desde então, a doença se espalhou pelas sete cidades. É necessário saber como agir em caso de suspeita de contágio para minimizar os riscos e também não contaminar outras pessoas.

É sempre importante ter ciência de que as sete cidades possuem serviços emergenciais voltados ao tratamento. Além disso, o Ministério da Saúde mantém o Disque Covid, pelo telefone 136.

Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa por 14 dias.

Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. No quadro abaixo há um comparativo entre Covid, gripe e resfriado, que pode ajudar na identificação dos sintomas.

Se você procurou o médico, fez o teste e recebeu o diagnóstico positivo, mantenha o isolamento e utilize máscara o tempo todo.

Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente.

É preciso também separar toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para uso próprio.

Outra preocupação é com o lixo. Tudo o que for descartado precisa ser separado. Além disso, deve-se colocar um aviso na embalagem para alertar os funcionários da limpeza pública.

Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70%.

É necessário que ocorra circulação de ar no espaço onde a pessoa está isolada. Mantenha as janelas abertas. Caso o paciente não more sozinho, os demais habitantes devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, mantendo distância mínima de um metro e meio. Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também.